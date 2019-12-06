Драйвер развития лесной отрасли

Сергей Гапликов возглавил делегацию Республики Коми на пятой международной конференции «ЦБП России – новые реалии, новые возможности»

Конференция прошла в Вене в конце минувшей недели. В ней приняли участие представители федеральных и региональных органов власти России, бизнеса, деловых и научных кругов, сообщила пресс-служба главы Коми.

Участники конференции обсудили вопросы реализации стратегии развития Лесного комплекса Российской Федерации, вопросы лесного законодательства и лесопользования, экологии и лесообеспечения, Также участники рассмотрят механизмы государственной поддержки, ознакомятся с тенденциями и перспективами развития рынков продукции целлюлозно-бумажной промышленности, современными решениями для реализации крупных инвестиционных проектов.

В рамках одной из дискуссионных площадок Сергей Гапликов выступил с докладом о развитии лесной промышленности.

Республика Коми считается одним из ключевых лесных регионов России. Леса занимают более 85 процентов территории республики. Общий запас древесины оценивается в 2,8 миллиарда кубометров, причем более 80 процентов из них приходится на ценные хвойные породы: ели и сосны. Общая расчетная лесосека составляет 32 миллиона кубометров.

До 90 процентов заготовленного древесного сырья перерабатывается на территории республики. По итогам 2018 года в Коми произведено более одного миллиона кубометров пиломатериалов, свыше 800 тысяч тонн бумаги, почти 335 тысяч тонн картона и свыше 400 тысяч кубометров фанеры.

Объем заготовки древесины, который в последние годы находился на уровне до 8,5 миллионов кубометров. м в год, в сезоне 2018-2019 года вырос почти на 14 процентов и перешагнул отметку в 9,5 миллионов кубометров. При этом был обеспечен стабильный рост производства пиломатериалов, что связано с выходом на проектную мощность новых лесопильных заводов.

Основным драйвером инвестиционного развития отрасли и одним из ключевых механизмов государственной поддержки является реализация приоритетных инвестиционных проектов. В Коми реализуются семь таких проектов с общим объемом инвестиций около 6,5 миллиарда рублей. Именно приоритетные проекты сегодня являются основой лесной промышленности и производят около 90 процентов всей лесопродукции.

Выход на полную мощность всех семи проектов обеспечит суммарный рост объемов лесозаготовок по ним в год до 2,4 миллиона кубометров, а рост производства пиломатериалов достигнет почти 700 тысяч кубометров. В результате объемы заготовок древесины в целом по республике возрастут до 11 миллионов кубометров.

Игорь ПЕТРОВ

Фото rkomi.ru