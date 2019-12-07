Новогодние подарки для дома-интерната

В преддверии Нового года Национальная библиотека Коми и региональное Управление федеральной почтовой службы объявили благотворительную акцию по сбору подарков для постояльцев Тентюковского дома-интерната для престарелых и инвалидов в Сыктывкаре.

Как сообщили «Республике» организаторы благотворительной акции из Национальной библиотеки, постояльцам интерната будет приятно получить открытки с поздравлениями, календари на 2020 год, косметические средства, угощения к чаю (зефир, пастилу, мармелад), рукавицы и теплые чулочно-носочные изделия, раскраски-антистресс. Впрочем, список подарков не ограничивается только этим. Каждый может подарить то, что считает нужным.

Гостинцы для постояльцев принимаются по адресам: улица Орджоникидзе, 10 и улица Катаева, 41 (пункты выдачи литературы Национальной библиотеки Республики Коми) в будни с 10 до 19 часов, в воскресенье – с 10 до 17 часов.

Сроки проведения акции: с 1 по 20 декабря. 23 декабря собранные подарки будут переданы в интернат.

Артур АРТЕЕВ

Фото yandex.ru