В Сыктывкаре обсудят меры поддержки предпринимательства

6 декабря в столице Коми пройдет круглый стол на тему «Обсуждение системных мер поддержки малого и среднего предпринимательства». Он соберет полсотни участников.

Публичное обсуждение актуальных для предпринимателей вопросов пройдет при участии министра экономики региона Константина Плехова. В работе круглого стола также примут участие представители Управления Федеральной налоговой службы по Республике Коми, Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми.

По сообщению организаторов – регионального Центра развития предпринимательства, в рамках встречи будут обсуждаться вопросы маркировки товаров средствами идентификации с 2020 года, в том числе ее влияние на налогообложение субъектов малого и среднего предпринимательства.

– Процесс обязательной маркировки товара и продукции уже вошел в хозяйственную жизнь производителей, продавцов, импортеров и экспортеров страны и Республики Коми. В 2020 году к этому процессу присоединятся очередные группы товаров. Как работает и зачем нужна маркировка, мы обсудим с участниками круглого стола, – сообщил директор АНО РК «Центр развития предпринимательства» Сергей Жеребцов.

Телефон для справок по вопросам регистрации участников: 8-800-302-1771.

Время проведения: с 11:30 до 13:00. Место проведения: конференц-зал №2 АНО РК «Центр развития предпринимательства», Сыктывкар, ул. Ленина д. 74, 3-й этаж.

Информационно-консультационное содействие действующим предпринимателям в регионе осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при участии правительства Республики Коми.