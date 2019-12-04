Навыки мудрых и молодой профессионализм

В Сыктывкаре проходит пятый региональный чемпионат WorldSkills Russia

Текущая неделя в столице Коми проходит под знаком профессионального мастерства. На протяжении трех дней на двенадцати площадках столицы за звание профессионала своего дела борются более 250 участников пятого регионального чемпионата «Молодые профессионалы», итоги которого будут подведены в пятницу, 6 декабря.

Старт конкурсу был дан в понедельник на сцене гимназии искусств имени Юрия Спиридонова. От имени главы и правительства Коми участников чемпионата приветствовал первый заместитель председателя правительства, руководитель администрации главы республики Михаил Порядин:

– Здесь собрались профессионалы своего дела, люди, которые хотят быть лучшими в своей профессии. У каждого есть что показать и чему поучиться. Этот год в республике объявлен Годом наставничества, и это очень важно, что подобные мероприятия – это возможность для опытных мастеров передавать свои умения и навыки молодому поколению.

В этом году чемпионат празднует свой первый маленький юбилей, и в связи с этим гостям и конкурсантам был продемонстрирован небольшой, но впечатляющий видеоролик, живо свидетельствующий о том, какого размаха достиг этот профессиональный конкурс.

Республика Коми вступила в движение «Молодые профессионалы» в 2015 году, когда на базе Сыктывкарского политехнического техникума был создан региональный координационный центр WorldSkills. А первый чемпионат прошел в 2016 году. В первый год на конкурс была предъявлена всего одна компетенция «Кондитерское дело», в которой соревновались семь конкурсантов. В 2017 году число представленных компетенций увеличилось до девяти, в 2018 году в чемпионате приняли участие представители 14 профессиональных компетенций. А в этом году продемонстрировать свой профессионализм на конкурсе заявились уже более 250 участников в 35 профессиональных компетенциях, 23 из которых – для студентов профессиональных учебных заведений. В нынешнем чемпионате представлены все возрастные категории – от юниоров до мастеров своего дела – тем, кому за 50.

Конкурсанты из Коми два года подряд – в 2018 и 2019 году – доходили до всероссийского уровня, и хотя пока не побеждали, но доходили до финала и достойно представляли республику. Шестеро участников прошли отборочные соревнования на национальный чемпионат. В мае 2019 года в финале VII национального чемпионата «Молодые профессионалы» студентка Сыктывкарского политехнического техникума Регина Кусеткина заняла четвертое место и была отмечена медалью «За профессионализм в компетенции «Парикмахерское искусство».

В нынешнем чемпионате принимают участие не только представители из Коми, но и гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельской и Свердловской областей. Честь республики защищают студенты 25 колледжей и техникумов. Соревнования проходят на 12 образовательных площадках, оснащенных современным оборудованием по международным стандартам.

– Мы оснастили площадки всем необходимым оборудованием, которое сейчас будет использоваться для соревнований, а потом – для проведения демонстрационных экзаменов, – рассказала перед началом торжественной части министр образования Наталья Якимова. – В рамках нацпроекта «Образование» только в 2019 году было открыто 20 мастерских по стандартам WorldSkills в четырех учебных заведениях. На днях мы узнали, что в 2020 году откроются еще пять мастерских в Сыктывкарском политехническом техникуме.

За право назваться лучшим профессионалом борются будущие айтишники, сварщики, строители, парикмахеры, воспитатели, пекари, автомеханики и т.д. Для студентов участие в чемпионате не просто возможность проверить свои силы в выбранном деле, но еще и гарантия дальнейшего успешного трудоустройства: в числе экспертов – потенциальные работодатели, готовые взять на работу молодых специалистов, прекрасно овладевших профессией.

На площадке Сыктывкарского торгово-технологического техникума состязались повара-кондитеры и пекари из пяти профессиональных учебных заведений республики. В первый день соревнований конкурсанты должны были за пять часов приготовить цельнозерновой хлеб весом 700 грамм, бриоши – сдобные булочки и плетеные изделия. Поскольку цех не позволял вместить одновременно всех конкурсантов, работали в две смены. На площадке были установлены видеокамеры, позволяющие вести онлайн-трансляцию.

Выполнение задания велось под зорким наблюдением множества экспертов-профессионалов, которые оценивали работу по определенным критериям. Так, у пекарей учитывалось не только качество приготовленных изделий, но и соблюдение санитарных норм, техники безопасности по работе с инвентарем, технологического процесса. По истечению двух-трех часов после окончания работы эксперты дегустировали и оценивали вкусовые качества испеченных конкурсантами изделий.

– Это одни из самых лучших студентов, потому что не каждый сможет участвовать в таком конкурсе, – рассказала «Республике» главный эксперт чемпионата по хлебопечению, преподаватель Сыктывкарского торгово-технологического техникума Елена Тарасенко. – Здесь необходимым качеством должна быть стрессоустойчивость, ведь здесь много экспертов наблюдает за технологическим процессом. Оценивается и мастерство, и скорость работы.

В это же время на площадке Коми республиканского агропромышленного техникума восемь конкурсантов из четырех профессиональных учебных заведений демонстрировали свои умения и навыки эксплуатации сельскохозяйственных машин. Здесь работали студенты Сыктывкарского политехнического техникума, Сыктывкарского лесотехнического техникума, Сыктывкарского автомеханического техникума и Коми республиканского агропромышленного техникума.

Мастерство конкурсантов проверяли по многим параметрам. В ходе испытаний они должны были выполнить четыре модуля, на выполнение каждого из которых выделялось три часа. Модули назывались: комплектование пахотного агрегата, электрооборудование и электроника, двигатель и механический привод. Перед испытаниями экспертами в агрегат «трактор-плуг» намеренно были внесены неисправности, которые конкурсант должен был выявить и устранить с соблюдением всех правил техники безопасности и охраны труда. В следующих модулях при помощи диагностического сканера ребята должны были выявить и устранить неисправности в электронике трактора, в его топливной системе, устранить их, отрегулировать и запустить трактор. Студенты разбирали и собирали двигатель трактора, разбирали и комплектовали трактор с пресс-подборщиком. На каждый модуль участникам выделялось три часа.

На базе Республиканского центра дополнительного образования – в Доме творчества «Кванториум» соревновались юниоры – ребята из возрастной группы от 14 до 16 лет. В этом году они демонстрировали свои умения в шести компетенциях: предпринимательство; электроника; эстетическая косметология; медицинский и социальный уход; кузовной ремонт; видеопроизводство.

В рамках программы чемпионата «Молодые профессионалы» уже не первый год проходят соревнования «Навыки мудрых» – для тех, кому за 50. На этот раз опытные мастера своего дела состязались в ремонте и обслуживании легковых автомобилей; медицинском и социальном уходе; хлебопечении; обслуживании грузовой техники; парикмахерском искусстве.

Под занавес чемпионата конкурсанты, эксперты и гости примут участие в фестивале профессий для школьников «ШондiPRO», дискуссиях, круглых столах, мастер-классах и проектной сессии, которую проведет руководитель региональных программ союза «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Людмила Иванюк. Имена победителей назовут в пятницу, 6 декабря, на сцене КСЦ «Ренова», где состоится торжественное закрытие чемпионата.

Галина ГАЕВА

Фото автора и minobr.rkomi.ru