Мышиная возня в музее

Порядка восьми сотен сувенирных и игрушечных мышей и крыс собрала сыктывкарский коллекционер Валентина Пальшина. Возможно, это единственная в республике «мышиная» коллекция. В преддверии года белой металлической крысы или мыши, который по восточному календарю наступает 25 января, коллекционер представила свои сокровища в двух музеях и в Сыктывдинском доме народных ремесел «Зарань».

Мышиная выставка скоро откроется в сыктывдинском музее истории и культуры (талисманом которого является игрушечный мышонок Музя) и уже начала работать в отделе природы Национального музея Коми. И это еще далеко не вся коллекция – в музейных витринах показана только часть большого «мышиного» мира.

– Я не подсчитывала, сколько именно в моей коллекции экспонатов, – рассказала «Республике» Валентина Пальшина. – Примерно восемьсот, но их количество ежемесячно растет.

Выпускница географо-биологического факультета Коми государственного пединститута Валентина Пальшина связала свою жизнь с туризмом – уже много лет она работает методистом Республиканского центра детско-юношеского спорта и туризма. Из своих многочисленных поездок она и привозит экспонаты для коллекции.

Как рассказала Валентина Витальевна, сама она родилась в год мыши (в какой именно, уточнять не стала), но в советское время, когда восточный календарь не был столь популярным, она даже не знала про свое «мышиное» происхождение. Только в 1984 году, когда ей подарили первую мышку, она узнала, что мыши для нее не только грызуны, но и символ года рождения.

– Первую свою коллекционную мышь я купила в музее хрусталя в городе Гусь-Хрустальном Владимирской области, – пояснила коллекционер. – Это был набор из двух матово-стеклянных сувениров – кот и мышь. Кот вскоре был кому-то подарен, а мышь положила начало коллекции. Я по-прежнему считаю эту мышь самой интересной и любимой в своем собрании. Дома у меня везде мыши. На всех полках, во всех шкафах. Самые большие из них – это полуметровые мягкие игрушки, самые маленькие – стеклянные миниатюры. Есть хрустальная мышка от Сваровски.

Мышей сыктывкарка привозила из всех городов и стран, где ей доводилось бывать. Есть турецкая, белорусская, крымская, сочинская, дальневосточная, великоустюжская и прочие мыши. Бронзовую мышь в мундире и крысу-биссектрису из лунного камня она привезла из Санкт-Петербурга. Много мышей ей дарят знакомые и родные. Как-то, узнав про хобби Пальшиной, целый рулон наклеек с мышами ей вручила в поезде незнакомая попутчица. Несколько наклеек из этого бесконечного рулона коллекционер подарила журналисту «Республики». Есть в коллекции и самодельные мышки – поделки школьников-туристов. Особенно много таких подарков в канун этого Нового года. Есть экспонаты из фарфора, керамики, дерева, бисера, ракушек, шоколада, бересты, мыла и меха. Недавно появился рюкзак в форме мышки. Много мышей – мягких игрушек.

Небольшой городок Мышкин прославился тем, что в нем действует единственный в мире Музей мышей, где собраны экспонаты из разных стран – игрушечные и сувенирные мыши. Валентина Пальшина не только дважды бывала в этом музее, но и пополнила его коллекцию.

– Я подарила музею города Мышкина большую пушистую крысу, которую мне на заказ сшили мастерицы из ижемского села Сизябск, – рассказала Валентина Пальшина. – Вторую такую крыску я оставила в своей коллекции.

Коллекционер пошутила, что по своей практичности, бережливости и аккуратности она и сама чем-то напоминает мышку.

– У меня на работе все сложено по коробочкам, и всегда можно быстро найти нужный документ или вещь, – отметила она.

Коллекцию Валентины Пальшиной в Национальном музее Коми дополнили фактами о мышах и крысах северного края. Оказалось, что их не так уж и много – всего четыре вида. Это серая крыса, домовая мышь, полевая мышь и мышь-малютка. Многочисленные бурозубки, землеройки, куторы – это их дальние родственники. Чучел мышей в музее нет (не берутся таксидермисты за столь мелкую работу), поэтому мышиные представители фауны северного края представлены только на фотографиях.

Артур АРТЕЕВ

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