В Коми открылись еще три модельные библиотеки

Первая сельская модельная библиотека открылась в республике. Ей стала детская межпоселенческая библиотека Ижмы. Практически одновременно с этим открылись модельные библиотеки в двух городах региона: Усинске и Сосногорске. Все они прошли всероссийский конкурсный отбор, по итогам которого в этом году модернизировано 110 библиотек по всей стране.

Создание модельных библиотек стало возможным благодаря реализации масштабного национального проекта «Культура». В частности, Ижемский район по итогам конкурсного отбора федерального минкульта для создания детской библиотеки нового поколения получил федеральную субсидию на пять миллионов рублей. Еще 250 тысяч рублей на это было выделено из районного бюджета.

Как сообщили в пресс-службе ижемской администрации, гостей сельской библиотеки встречали хлебом-солью, выступили учащиеся из Ижемской школы искусств. Библиотекари рассказали о многолетней истории своего учреждения, которое открылось в 1948 году.

– Мы можем гордиться, что в северном селе, за сотни километров от столицы открывается ультрасовременное учреждение, которое соответствует мировым стандартам, – отметил на открытии библиотеки министр культуры региона Сергей Емельянов. – Я выражаю благодарность коллективу межпоселенческой библиотечной системы, администрации района, кураторам за слаженную работу. После открытия модельной библиотеки в Сыктывкаре количество ее посетителей выросло на 40 процентов. Желаю вам такого же роста читателей и реализации новых проектов.

Руководитель администрации района в период реализации проекта Любовь Терентьева напомнила, как благодаря содействию Сергея Емельянова удалось получить здание под детскую библиотеку, как провели первый ремонт и решились на участие в проекте.

За несколько месяцев детская библиотека прошла полную перезагрузку не только в плане оснащения современным оборудованием, но и в подготовке комфортной среды. Один из основных принципов модельной библиотеки – это разделение помещения на функциональные зоны: игровую с новыми развивающими наборами и специальной безопасной мебелью, творческую, выставочную, краеведческую, для кинопоказа, проведения телемостов любого уровня, лекций, презентаций, концертов. В коворкинг-зоне – компьютерные доски, стенды, оргтехника. Это обеспечит проведение мастер-классов и творческих клубов. Зона технического творчества представлена различными конструкторскими наборами и наборами робототехники, 3D-принтером. Книжный фонд обновился более чем на три с половиной тысячи изданий для дошкольников и школьников.

Поздравить ижемцев приехала куратор проекта – директор Национальной республиканской библиотеки Ольга Мифтахова.

– Это уже четвертый праздник по счету, а всего до конца года в республике будет десять модельных библиотек, – отметила она. – В новой детской библиотеке своя атмосфера. Здесь уютно и комфортно. В библиотеки нового типа пришли не только книги, но и новые технологии, а вместе с ними – и новые возможности. Теперь ваша библиотека многофункциональная, и помните, что главная наша задача – продвижение книги, приобщение к чтению.

Как сообщили в пресс-службе усинской администрации, открытие модельной библиотеки, обновленной на базе Центральной детской библиотеки, прошло в Усинске 29 ноября. В этом году учреждение отметило свой сорокалетний юбилей. За счет федеральной субсидии в пять миллионов рублей в библиотеке Усинска произведен косметический ремонт, установлена современная мебель, дизайн которой разработан специально для библиотек модельного стандарта, обновлен книжный фонд, приобретены высокотехнологичные гаджеты для посетителей. Право перерезать красную ленту было предоставлено главе Усинска Николаю Такаеву и директору городской централизованной библиотечной системы Галине Липатовой.

Как сообщили в пресс-службе сосногорской администрации, первая модельная библиотека для детей и молодежи открылась и в Сосногорске. Ее создали на базе детско-юношеской библиотеки по улице Горького. На капитальный ремонт, обучение персонала и приобретение специального оборудования из федерального и местного бюджетов было выделено восемь с половиной миллионов рублей. Эта библиотека стала пятой, модернизированной в Коми.

– Наш регион занимает лидирующие позиции в стране по количеству открытых библиотек модельного стандарта, – отметил на открытии библиотеки Сергей Емельянов. – За кратчайшие сроки в Сосногорске проект успешно претворен в жизнь. Открытие модельной библиотеки – это яркое доказательство того, что район уверенно смотрит в будущее.

Капитальный ремонт здесь провели за полгода. За это время пространство библиотеки преобразилось до неузнаваемости – в помещении оборудован арт-холл для презентаций, технологические и коворкинг-зоны для общения и обучения. Самых маленьких читателей ждет детская зона и зал-трансформер, оборудованные по последнему слову техники. У посетителей всех возрастов появился доступ к Национальной электронной библиотеке.

Напомним, первая модельная библиотека, созданная в рамках нацпроекта «Культура», открылась в Коми 15 октября. Новый стандарт был воплощен на базе Центральной городской библиотеки Сыктывкара. Восьмого ноября в Сыктывкаре открылась вторая модельная библиотека – Центральная городская детская библиотека.

Библиотеки нового стандарта открываются по всей стране по поручению президента Владимира Путина в рамках реализации национального проекта «Культура». К 2024 году в каждом регионе России должны быть созданы такие учреждения. В Северо-Западном федеральном округе в этом году будет обновлено восемнадцать библиотек, в следующем – шестнадцать. Планируется, что за счет средств федерального бюджета библиотеки смогут обновить фонды, провести ремонт, закупить оборудование и повысить квалификацию персонала. В результате их посещаемость должна увеличиться в полтора-два раза.

План по созданию модельных библиотек в Коми появился раньше, чем эта инициатива нашла поддержку на федеральном уровне. Он был разработан и вступил в действие по поручению главы региона Сергея Гапликова в 2018 году, объявленном Годом культуры в республике. В рамках этого плана была поставлена задача – поэтапно перевести все библиотеки региона на новый модельный стандарт.

Артур АРТЕЕВ

Фото mincult.rkomi.ru