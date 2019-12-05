Интернет впадает в «Волгу»

«Ростелеком» на Северо-Западе проводит масштабную модернизацию высокоскоростных систем связи

Второй этап масштабной модернизации выделенных высокоскоростных систем связи завершает в Северо-Западном федеральном округе компания «Ростелеком». На первом этапе была обновлена сеть на участке Санкт-Петербург – Вологда – Котлас – Сыктывкар. Затем обновили магистральную сеть в Карелии. Проект реализуется на базе оборудования DWDM (технология плотного спектрального мультиплексирования) с применением новейших разработок. Сейчас магистральная сеть, развернутая «Ростелекомом» на Северо-Западе России, уже протянута на шестьдесят тысяч километров – это почти полтора экватора. А всего магистральная сеть «Ростелекома» тянется более чем на пятьсот тысяч километров – это уже двенадцать экваторов.

«Ростелеком» устанавливает на сети мультисервисную платформу спектрального уплотнения каналов «Волга», разработанную и произведенную российской компанией «Т8». «Т8» – ведущий производитель телекоммуникационного оборудования спектрального уплотнения (DWDM) для оптических сетей связи в России и странах СНГ. Все оборудование разрабатывается и выпускается в России. «Т8» располагает собственным научно-исследовательским центром – «Т8 НТЦ» – резидентом инновационного центра «Сколково». Разработанная в компании система «Волга» поставила несколько рекордов в области передачи данных. Платформа «Волга» для оптических сетей связи – единственная DWDM-система российского производства, имеющая в своей линейке высокоскоростные блоки 100 и 400 Гбит/с. «Волга» прошла государственную экспертизу и имеет статус телекоммуникационного оборудования российского производства, подтвержденный Минпромторгом России. Планируется активное использование DWDM-платформы «Волга» при реализации национальной программы «Цифровизация экономики России». Это оборудование отечественного производства официально стало применяться на стратегически важных для «Ростелекома» магистральных сегментах сети еще с 2014 года.

Минувшей осенью журналисты ряда российских изданий, участники пресс-тура «Оптический разум», побывали на экскурсии в московском офисе компании «Т8» и узнали особенности производства высокотехнологичного оборудования. Руководство «Т8» вместе с техническим директором ПАО «Ростелеком» в Северо-Западном федеральном округе Алексеем Никитиным рассказали о многолетнем сотрудничестве двух компаний, о реализованных совместных проектах и планах на будущее.

Модернизация сети позволяет улучшить скоростные характеристики каждого оптического канала до 200 Гбит/с. При этом на магистральном отрезке сети можно будет проводить одновременно до восьмидесяти каналов. Также будут сокращены задержки распространения сигнала на 10-15 процентов и организовано географическое резервирование каждого канала. После ряда проведенных мероприятий более двух тысяч километров сети телекоммуникационной компании защищены от множественных одновременных повреждений. Кроме того, в дальнейшем возможно расширение общей пропускной способности каналов до 8 Тб/с.

– Жизнеспособность луча света в пассивном оптическом волокне очень короткая – всего шестьдесят километров, – пояснил журналистам Алексей Никитин. – Пройдя это расстояние, свет рассеется, и тогда восстановить сигнал уже будет невозможно.

По его словам, на небольших участках сети, например, в городе, от АТС до абонента, пассивная сеть отлично справится со своей задачей. Но на более длинных магистральных линиях между регионами, где протяженность участка сети достигает тысяч километров, необходимо дополнительное оборудование, которое будет восстанавливать сигнал и направлять дальше. Это может быть пассивное оборудование, но его требуется очень много, что затратно и неудобно в дальнейшей эксплуатации. Поэтому «Ростелеком» в СЗФО использует на длинных отрезках активное оборудование, не позволяющее свету рассеиваться слишком быстро и передает сигналы на гораздо большее расстояние.

Именно такое оборудование уже пятнадцать лет выпускает российская компания «Т8», которая все эти годы является надежным партнером «Ростелекома».

Как рассказал журналистам генеральный директор «Т8» Владимир Трещиков, сегодня на предприятии, которое когда-то начиналось с одного офиса и трех энтузиастов, работает уже порядка трехсот высококлассных специалистов. Среди них четыре доктора наук и более двадцати кандидатов наук. Неудивительно, что специалисты компании даже написали и издали учебник для ряда технических вузов страны.

Недавно в компании появилась «чистая комната», позволяющая ставить эксперименты высокой сложности и проводить фундаментальные исследования. В лаборатории разрабатывают и производят собственные оптические компоненты. Почти половина продукции компании приобретает «Ростелеком», часть оборудования идет на экспорт в Малайзию, Вьетнам и Южную Африку.

– Процесс налажен годами, и с изготовлением оборудования проблем нет, – отметил Владимир Трещиков. – Сейчас наша главная задача – найти партнеров, которые поверили бы в отечественного производителя. Именно «Ростелеком» стал для предприятия одним из первых крупных корпоративных клиентов. И мы предлагаем технологии, которых нет за рубежом. Сегодня «Т8» в своем сегменте входит в двадцатку передовых мировых производителей аналогичного оборудования.

В частности, в этом году специалисты «Т8» создали систему передачи 200 Гбит на 500 километров.

– Мы пытаемся доказать, что система 200 Гбит работает с тем же качеством, что и 100 Гбит, – уточнил Владимир Трещиков. – Нам это удалось, и я считаю, что это технический прорыв, благодаря которому мы вошли в десятку лидеров среди аналогичных производств. И главное – значительно увеличилась пропускная способность каналов «Ростелекома».

Скоростные и гигабайтные запросы абонентов растут – каждый пользователь ежегодно увеличивает свой трафик на десять-пятнадцать процентов. Причем изменился и сам трафик – от простого серфинга по страницам сети пользователи перешли на видеоконтент, игры и реал-тайм трафик. Это требует стабильного интернета с большой пропускной способностью каналов передачи сигнала.

Сейчас в России порядка шестидесяти процентов телекоммуникационного оборудования – китайского производства. Второе место занимает западное оборудование и третье – от компании «Т8» (семь-десять процентов). «Ростелеком» на Северо-Западе является лидером по импортозамещению в этой сфере.

Как сообщили «Республике» в Коми филиале ПАО «Ростелеком», с компанией «Т8» сыктывкарские инженеры взаимодействуют с 2007 года. Первой линией, которую запускали специалисты, стала Сыктывкар – Корткерос – Усть-Кулом. Тогда сети ШПД (широкополосный доступ в интернет) только начали развиваться, большой пропускной способности не требовалось, и было построено две линии по оптоволоконному кабелю по восемь каналов на каждой. По мере развития услуг ШПД появилась необходимость расширять пропускную способность DWDM сетей.

Сегодня практически все города и районы Коми имеют на площадках «Ростелекома» оборудование DWDM компании «Т8». Технический прогресс требовал неуклонного развития и пропускной способности каналов, и не так давно в регионе появилась когерентная сеть, позволяющая передавать по одному каналу 100 Гбит/с. В настоящее время на сеть общего пользования (серверы сайтов, располагающиеся в центральных зонах России) эксплуатируются линии DWDM по двум направлениям, что обеспечивает «живучесть» сети: в случае обрыва одной из них абоненты не чувствуют деградацию сервисов. Одна линия проходит по маршруту Сыктывкар – Визинга – Широкий Прилук, вторая Сыктывкар – Айкино – Усогорск – Усть-Чуласа.

– Каналы связи, работающие через системы DWDM компании «Т8», достигают нескольких терабайт, идет постоянная модернизация сети, дооборудование и дооснащение каналов, – сообщили «Республике» в Коми филиале ПАО «Ростелеком». – В «Т8» работают профессионалы, техническая поддержка всегда на связи, ремонт неисправных блоков производится строго по регламенту, без задержек.

Сегодня в функциональном и административном подчинении «Ростелеком Северо-Запад» находятся региональные филиалы, обслуживающие более двух миллионов абонентов телефонии, свыше полутора миллионов пользователей интернета и более 616 тысяч абонентов «Интерактивного ТВ» и более 1,1 миллиона абонентов кабельного телевидения.

Артур АРТЕЕВ

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