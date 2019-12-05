Место рождения будущего

Школьники из Коми побывали на IV слете учащихся «Газпром-классов» в Тюмени

147 молодых, энергичных, талантливых, успешных учащихся из 25 профильных «Газпром-классов» со всей страны от Санкт-Петербурга и Москвы до Южно-Сахалинска собрались на слет в «Олимпийской ребячке» в Тюмени, в сердце нефтегазовой промышленности России.

Побывали на слете, проходившем с 26 октября по 2 ноября, и трое школьников из Коми: как делегаты от ООО «Газпром трансгаз Ухта» в Тюмень съездили ученики-одиннадцатиклассники из «Газпром-класса» Ухтинского технического лицея имени Геннадия Рассохина Елена Дубина, Егор Батманов и Ефим Воробьев. Также в делегацию ООО «Газпром трансгаз Ухта» вошли Николай Дианов, Полина Демидова, Кристина Кизилова – ученики Устье-Угольской школы из Шексны Вологодской области. Оба учебных заведения находятся на территории производственной деятельности ООО «Газпром трансгаз Ухта».

Основным направлением слета была работа над кейсами под руководством преподавателей Тюменского индустриального университета и производственников ООО «Газпром трансгаз Сургут», «Газпром геологоразведка». Команде ООО «Газпром трансгаз Ухта» досталась тема «Поиск, оценка и разведка Антипаютинского месторождения».

Ребята слушали лекции, работали в специализированных лабораториях Тюменского университета, участвовали в мастер-классах, деловых играх. Потенциальные студенты с интересом знакомились с направлениями работы вуза, в числе которых такие оригинальные дисциплины, как биомедицинская электроника, конструирование функциональных продуктов питания.

Лариса Миэринь, член жюри слета, заведующая кафедрой национальной экономики, директор учебно-методического центра целевого обучения профориентации студентов и школьников Санкт-Петербургского экономического университета:

– Основная миссия, которую мы как представители опорного вуза ПАО «Газпром» здесь преследуем, – профориентационная. Задача слета – погрузить ребят в профессиональную среду, чтобы они могли понять, что такое геологоразведка, добыча, транспортировка природного газа. Такое опережающее обучение позволит им к моменту выбора трудоустройства в компанию четко понимать, какую позицию они хотят занять. Именно поэтому ставить оценки и выбирать победителей мы не будем. В выигрыше они все, потому что это действительно уникальный опыт.

Оживленно прошла «встреча без галстуков» с представителями десяти опорных вузов – партнеров ПАО «Газпром», которые ответили на актуальные вопросы участников слета: про общежитие, минимальные баллы, целевые направления. Разговор получился эмоциональный, интересный и очень нужный. Школьники также пообщались со студентами Тюменского университета, выслушали выступление доктора геолого-минералогических наук, заслуженного геолога России Алексея Нежданова. Увлекательной, принесшей массу впечатлений для всех была экскурсия по Тюмени – старейшему и красивейшему городу Сибири.

Ухтинские школьники рассказали, что для них одним из самых интересных пунктов программы стала профориентационная игра с говорящим названием «Перспектива», которую провел тренер-консультант по личностному и организационному развитию Константин Бороздин.

Слет учащихся «Газпром-классов» проводится ежегодно начиная с 2016 года. Это значимое мероприятие, которое открывает широкие перспективы для старшеклассников, дает возможность еще раз серьезно задуматься о выборе профессии и учебного заведения. Не случайно девиз слета этого года – «Место рождения будущего – здесь и сейчас!».

Елена ДЕМЕНТЬЕВА

Фото предоставлено ООО «Газпром трансгаз Ухта»