Наталия Мосеевская: «Я благодарна своей баскетбольной наставнице»

«Республика» продолжает проект «Спасибо наставнику!». Это цикл публикаций о жителях региона, ставших истинными профессионалами своего дела благодаря своим наставникам. Старший инструктор-методист и тренер по баскетболу республиканской спортивной школы олимпийского резерва «Юность» Наталия Мосеевская рассказала о коллеге и тренере своей дочери Валерии – Елене Петиной, которая когда-то тренировала и ее.

– Родители нейтрально относились к моему выбору. Для них не было принципиально, чтобы я занималась спортом. Была обычная перемена в школе №36, и ко мне подошла женщина. По ее спортивной стати было сразу видно, что это именно тренер. Она предложила записаться на баскетбол: «Попробуй, приходи на разведку», – рассказала Наталия Мосеевская о том, как рабочий визит Елены Петиной в обычную сыктывкарскую школу повлиял на всю ее дальнейшую жизнь. – Я прибежала домой, схватила первые попавшиеся кеды и пришла в спортивную школу. Так начался мой путь в спорте. Сразу влилась в команду, хотя там девочки уже год как занимались. У меня быстро все стало получаться, очень понравился этот вид спорта. Во-первых, потому что он игровой, игра с мячом, очень азартная. Елена Владимировна тренировала меня до восьмого класса. Потом она на некоторое время сменила место работы, а я продолжила тренироваться уже под руководством Георгия Флоровича Валика в команде «Зыряночка».

Серьезная травма колена Наталии Мосеевской перечеркнула профессиональную карьеру баскетболистки. Однако она не бросила баскетбол и продолжила работать в качестве тренера. А в 2004-м у нее родилась дочь Валерия, которую природа одарила прекрасными физическими данными.

– Высокая, рослая. С раннего детства у нее были хорошие спортивные задатки, – рассказала собеседница издания. – Я приводила ее на работу, она тут играла и прыгала с девчатами более старшего возраста и так попала на баскетбол. Правда, год до этого занималась фитнес-аэробикой для растяжки и координации. Со второго класса начала заниматься баскетболом. Опять же у Елены Владимировны. Еще раз хочу сказать ей спасибо, потому что благодаря той мимолетной встрече в школе оказалось так, что я выбрала и себе профессию, и будущее для дочери определилось. До сих пор мы работаем вместе с детскими командами. Елена Владимировна мне помогает советами, выезды на сборы и соревнования постоянно у меня только с ней, мне очень комфортно с ней работать, потому что мы, скажем так, смотрим в одну сторону. Никаких разногласий у нас нет ни по воспитанию Валерии, ни по командам, нигде. В общем, по жизни идем вместе.

На прошлой неделе Валерия Мосеевская находилась в Москве на сборе в составе женской сборной России «до 15 лет». На сбор пригласили 21 баскетболистку 2004 года рождения со всей страны, и Валерии нужно было проявить все лучшие качества, чтобы попасть в окончательную заявку на участие в международном турнире в Испании, который пройдет 6-8 декабря. Третьего декабря стало известно, что сыктывкарка включена в заявку и отправится на международный турнир в испанскую Самору.

Журналист «Республики» побывал в СШОР «Юность», чтобы понаблюдать за тренировочным процессом и лично пообщаться с Еленой Петиной о ее коллеге Наталии Мосеевской, а также о воспитаннице Валерии и перспективах юной баскетболистки в составе сборной.

– Радует, что наши ученики приводят к нам своих детей. Это говорит о том, что они передают свою любовь к баскетболу детям, – рассказала старший тренер СШОР «Юность». – Радует и то, что из поколения в поколение мы сами стремимся к тому, чтобы наши дети играли и проявляли себя лучше нас, родителей. Мы гордимся тем, что наша ученица и дочь Наталии Леонидовны смогла проявить себя так, что была приглашена в сборную России.

В декабре СШОР «Юность» отметит полувековой юбилей. За это время сменились поколения спортсменов. Елена Петина отметила, что династии в спортивной школе – явление не уникальное, так как дети часто идут по стопам родителей. Всегда интересно, чем отличаются дети от родителей в рабочем процессе. Мать и дочь Мосеевские, по словам Елены Петиной, разные по характеру, но в баскетбольном плане параллели проводить сложно:

– Баскетбол совершенствуется, как вид спорта он сделал большой шаг вперед. Да и дети сейчас гораздо быстрее осваивают те или иные элементы игры. То, чем мы владели в десятом классе, они умеют уже в пятом. Сейчас современные методики и литература стали гораздо доступнее благодаря интернету. Теперь можем просматривать американские методики, видим различные семинары, где узнаем про новые упражнения. Если говорить о характерах, то Наталия всегда была более сконцентрирована на себе, она такая: всегда молча делает дело, и все. А Лера более общительная, и, естественно, она пытается свое мнение высказать: «А я думаю, я считаю». Приходится или мне доказывать правоту, или принимать ее точку зрения, говорить, что вот так неплохо, но давай сначала так, а потом проверим твои предложения. Это нормальное общение между игроком и тренером.

В стенах «Юности» все буквально пропитано спортивным духом. Группы детей, сменяя друг друга, постоянно перемещаются из залов в раздевалки и обратно. Тут наглядно видно, какая серьезная конкуренция царит в баскетболе и через какой отсев проходят спортсмены на пути в сборные, ведь таких школ десятки по всей стране.

– В сборной Валерии надо себя проявлять, показывать все умения. Состав очень достойный. Вопрос в том, насколько они смогут совладать с эмоциями на сборе. Показать то, чему обучены, что умеют, а умеют эти баскетболистки очень много чего. Вопрос – насколько быстро они смогут научиться выполнять требования тренера и действовать командой, – заключила собеседница издания.

Ярослав СЕВРУК

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