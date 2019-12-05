Покупка без спешки

В региональное управление Роспотребнадзора поступает много жалоб на ненадлежащее качество товаров. Ситуации бывают довольно неординарные, но происходят они не случайно, а из-за незнания покупателями своих законных прав. Разговор об этом шел на организованной в Общественной приемной главы Коми прямой линии «Как выбрать качественный товар».

– Я приобрела телефон, купила его буквально перед закрытием магазина, очень торопились с мужем, – рассказала позвонившая на прямую линию сыктывкарка Елена. – Он днем приходил, смотрел аппарат, и вечером мы заехали в магазин и его купили. Продавцы торопили, говорили, что закрываются, всучили мне коробку с телефоном, так что толком мы ничего не проверили. Дома стала вставлять сим-карту, чтобы сделать все настройки, и выяснилось, что не работает слот для сим-карты. Утром принесла товар в магазин, но у меня его не приняли, сказали: «Вы, наверное, сами его сломали, нужно проводить экспертизу». Как быть?

Главный специалист-эксперт отдела защиты прав потребителей республиканского управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Татьяна Вялкова пояснила, что в данной ситуации в принципе прав продавец, потому что технически сложные товары надлежащего качества не подлежат замене.

– Вы сдаете его как товар с недостатком. Чтобы убедиться, что этот недостаток есть, и выяснить причину его возникновения, законом предусмотрена проверка качества данного товара. Вы должны в письменном виде подать претензию в магазин, указав обнаруженный недостаток. Претензии пишутся в двух экземплярах, один остается у вас, второй – у продавца. Делается отметка о дате подачи претензии. В этой претензии надо расписать ситуацию и обязательно указать: «В случае неподтверждения недостатка или причины его возникновения по моей вине требую проведения независимой экспертизы». Потому что продавец должен сначала провести проверку качества, и может выясниться, что дефект есть, но он приобретенного характера, то есть вследствие ненадлежащей эксплуатации. И вот тогда, если вы с этим не согласитесь, ваше право требовать проведения экспертизы.

При этом, как отметила специалист, доказать, что слот был сломан, например, при демонстрации товара другому покупателю, очень сложно. Если первоначальная экспертиза подтвердит, что дефект не производственного, а приобретенного характера, независимую экспертизу придется проводить за счет покупателя. Но самая главная ошибка в данном случае – то, что покупательница не потребовала продемонстрировать товар перед его приобретением.

– Вы не настояли на демонстрации и только в судебном порядке сможете попытаться доказать, что телефон был продан с дефектом. Какое решение вынесет судья, спрогнозировать сложно. Поэтому не нужно дорогостоящие товары приобретать второпях, за несколько минут до закрытия магазина.

Татьяна Вялкова привела случай из своей практики. За пять минут до закрытия торгового центра покупатель приобрел в кредит два дорогих гаджета. Это была необдуманная спонтанная покупка: сразу ничего не платишь, но потом много переплачиваешь. Дома покупатель осознал, что приобретение обойдется ему намного дороже, да и нет острой необходимости сразу в двух гаджетах. Однако отыграть ситуацию назад уже невозможно. Он стал придумывать дефекты, чтобы отказаться от товара. В итоге пришлось еще потратиться на экспертизу, которая показала, что наличие недостатков не подтверждается.

По словам Татьяны Вялковой, если жестко следовать закону, то обменять товар, который не устроил его по техническим характеристикам, на другой, нельзя, но продавцы часто стараются угодить покупателю, и если он просит заменить данную модель на более дорогую, то обычно соглашаются.

Товар, если он надлежащего качества, не испорчен, можно обменять в течение 14 дней. Когда же речь идет о технически сложных аппаратах – смартфонах, телефонах и так далее – там есть нюансы. Если недостаток проявляется в течение первых 15 дней с даты продажи – плохая слышимость, что-то заедает и прочее, тогда у покупателя есть право просить расторгнуть договор продажи и произвести обмен. По истечении 15 дней возможен только ремонт.

В продолжение темы одна из участниц прямой линии рассказала о ситуации, с которой столкнулась лично. Девушка покупала дорогостоящий телефон, и в магазине его запретили распаковывать. В руках можно было подержать только витринный экспонат. Но при транспортировке аппарат могли повредить, но покупатель узнает о повреждении только дома, вскрыв упаковку. А при экспертизе покупательнице могут сказать, что она сама повредила телефон, пока несла его домой.

– Я не знаю таких продавцов и таких фирм. Это нарушение правил продажи, – ответила специалист.

Но девушка заявила, что сталкивалась с этим в нескольких магазинах.

– Надо приглашать администратора и прояснить ситуацию. У нас есть закон Российской Федерации о защите прав потребителей, который регулирует отношения между продавцом и покупателем. В правилах продаж четко прописано, что продавец по требованию посетителя обязан предоставить всю информацию, продемонстрировать товар, – подчеркнула Татьяна Вялкова, предположив, что девушку обслуживал недостаточно квалифицированный продавец, не знающий правил торговли.

Зашел разговор и о покупках в интернете. Здесь риск приобретения некачественного товара еще выше. Продавец отказывается возвращать деньги, а покупатель не знает, куда обращаться.

– Здесь действуют правила дистанционной продажи, утвержденные постановлением правительства России. В этих правилах четко сказано – когда вы делаете заказ, вы должны получить всю информацию, связанную с этим заказом: что, где, кто продает, условия возврата. Добросовестные, соблюдающие закон интернет-магазины всю эту информацию предоставляют. Если же она отсутствует, надо сразу задуматься, стоит ли покупать здесь. И, естественно, лучше сразу посмотреть отзывы, – посоветовала специалист Роспотребнадзора. – Когда есть обратная связь, понятно, куда направлять претензию. В соответствии с правилами вы направляете уведомление продавцу, получаете адрес возврата, и по обоюдному согласию либо возвращаются деньги, либо происходит замена товара.

Жалобы на некачественные товары, поступающие в надзорное ведомство, касаются не только гаджетов и сложной бытовой техники, но и иных товаров, включая продовольственные. Например, покупатели жалуются на просроченные продукты, несоответствие цены товара на витрине и в чеке. И даже на то, что в филе замороженной рыбы много глазури. Роспотребнадзор проводит по такой жалобе проверку: делается отбор продукции и она исследуется на процентное содержание льда. В случае выявленного нарушения магазину выставляется штраф.

Галина ВЛАДИС

Фото androidinsider.ru