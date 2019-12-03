В Сыктывкаре выступили детские инклюзивные театры

На минувшей неделе в столице Коми прошел республиканский фестиваль детских инклюзивных театральных коллективов «Признание», организованный в рамках социального проекта «Театр – за равные возможности». Партнерами проекта выступили Министерство образования, науки и молодежной политики РК и Республиканский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.

Этот социальный проект Коми республиканского благотворительного фонда Андрея и Ольги Пятковых «Союз неравнодушных сердец», выигравший президентский грант, направлен на социализацию детей с ограничениями в здоровье. Уникальность проекта в том, что сейчас в регионе нет ни одной инклюзивной театральной студии. Главная его цель – интеграция особенных детей в общество здоровых сверстников через создание совместного творческого пространства для раскрытия их творческого потенциала и дальнейшей социализации. К реализации проекта подключились высококлассные специалисты: режиссеры, профессиональные артисты, методисты по работе с детьми с ОВЗ, педагоги по музыке, психологи.

Реализация проекта «Театр – за равные возможности» началась год назад – 1 декабря 2018 года. В течение года для детей из шести коррекционных образовательных школ-интернатов и одного психоневрологического интерната проводились занятия арт-терапией: музыкой, изобразительным творчеством, лепкой из пластилина. Фестиваль стал своего рода отчетом о проделанной работе.

Проходил он в течение трех дней. Первый день посвятили репетициям, второй – непосредственно конкурсным выступлениям. Ребята показали театральные постановки, подготовленные совместно с педагогами в инклюзивных театральных студиях. В спектаклях приняли участие около ста воспитанников школ-интернатов из Сыктывкара, Емвы, Усть-Кулома, Аджерома, Читаево, Пажги и Республиканского Кочпонского психоневрологического интерната, а также 30 учащихся школ столицы региона и Емвы.

В заключительный день фестиваля в гимназии искусств при главе Республики Коми имени Юрия Спиридонова состоялся гала-концерт. По словам директора благотворительного фонда поддержки талантливых детей «Союз неравнодушных сердец», руководителя фестиваля Ольги Пятковой, жюри было удивлено, увидев безграничные возможности и таланты ребят на сцене.

Председателем жюри и почетным гостем фестиваля стал российский актер театра и кино, телеведущий, член Союза кинематографистов Евгений Воскресенский.

– Мы были поражены, когда знакомились с номерами театральных коллективов. После выступления жюри еще долго спорило, кто может стать лучшим, потому что выбрать и присудить победу кому-то одному было просто невозможно, – отметил Евгений Воскресенский.

Гран-при фестиваля взял Республиканский Кочпонский психоневрологический интернат (Сыктывкар). В номинации «Лучшая мужская роль» одержал победу Валентин Киселёв (спектакль «Яг-морт», Сыктывкар). Диана Пономарева из села Читаево была отмечена за роль мачехи в спектакле «Золушка» и победила в номинации «Лучшая женская роль». Призом зрительских симпатий отмечен театральный коллектив специальной (коррекционной) школы-интерната №1 Емвы.

Педагоги детских инклюзивных театральных коллективов награждены дипломами за участие в фестивале. Все участники театральных коллективов получили сертификаты об окончании курса театрального искусства.

В рамках гала-концерта для представителей инклюзивных детских театральных коллективов, а также жителей и гостей города выступили лучшие творческие детские коллективы города с концертными номерами. Завершился фестиваль праздничным фейерверком.

Галина ГАЕВА

Фото предоставлено Министерством образования РК