«Заруба» с женским боем и гостями из Киргизии

Яркие бои и неожиданные нокауты увидели зрители на турнире Parma Fights 10

Юбилейный турнир по смешанным единоборствам (MMA) Parma Fights 10 состоялся 30 ноября на арене «Ренова» в столице Коми. Организаторы одного из главных спортивных событий года в одиннадцатом регионе подготовили местным бойцам конкурентных соперников. В главном и со-главном поединках вечера атлеты из Коми уступили гостям, а в единственном женском противостоянии на турнире трудовую победу над гостьей из Киргизии одержала сыктывкарская спортсменка Валерия Гвардина.

За день до турнира в «Ренове» спортсмены прошли процедуру взвешивания и стердаун (битва взглядов). Это событие в MMA имеет принципиальное значение, ведь за перевес дают желтую карточку, которая при равном течении боя сыграет в итоге решающую роль. Именно с таким предупреждением схватку против представителя сыктывкарского клуба смешанных единоборств «Север» Геворга Киракосяна в итоге и начал Кайратбек Имаров из Киргизии. Для сыктывкарского спортсмена, который подошел к этому бою с четырьмя победами подряд в своем активе, поединок складывался непросто. Он демонстрировал мастерские навыки борьбы, буквально «возил» соперника по настилу, но к третьему раунду силы стали его покидать. Геворг тяжело дышал, было видно, насколько трудно даются ему последние секунды схватки. Однако в итоге сыктывкарец оформил пятую победу подряд. При этом желтая карточка, вероятно, не сыграла решающую роль, так как спортсмен и без того превосходил оппонента из ближнего зарубежья.

Одним из ярчайших противостояний на турнире стала женская схватка. Еще в день взвешивания журналист «Республики» пообщался с сыктывкарской спортсменкой Валерией Гвардиной, представляющей клуб «Север», и ее оппоненткой Айгул Абдувахид кызы из Киргизии. Соперницы были настроены очень серьезно. Иностранка в своем активе имела два поражения и победу, а Валерия Гвардина две победы подряд. Однако ее прошлогоднюю викторию над Валерией Матвеевой, известной по участию в телешоу «Пацанки», всерьез воспринимать трудно. Поэтому до боя с гостьей из Киргизии опыт у сыктывкарки был уж совсем скромный. Обе спортсменки рассказали, что усердно готовились, но поделиться тактическими наработками отказались. Киргизка отметила, что, естественно, родные стены будут помогать спортсменке из столицы Коми, но добавила, что надеется на свой опыт и ударную технику.

Представители Средней Азии, как правило, являются крайне опасными оппонентами. Они выносливы и неуступчивы, зачастую в процессе поединков ведут себя бескомпромиссно. В этом плане местным бойцам организаторы турнира подготовили нелегкий экзамен. Валерия Гвардина испытание прошла, оформив досрочную победу во втором раунде, но триумф дался непросто. Об этом она рассказала «Республике» уже после боя:

– Поединком и результатом очень довольна. Практически все сделала по плану, несколько моментов упустила, засомневалась в себе, но в целом все так, как было запланировано. То, что бой начался, поняла только посреди первого раунда. Я еще подумала: «О, у меня уже бой. А прикольно, что у оппонентки язык другой и никто не понимает, что ей подсказывает секундант». В первом раунде от нее я пропустила один хороший удар с колена в «дыхалку», после этого немного подержала ее на расстоянии, чтобы отдышаться. По лицу ощутимых ударов не было. Айгул девочка скромная, спокойная, простая. Мы переодевались в одной раздевалке и после боя там же обменялись добрыми словами, поблагодарили друг друга и вновь пожали руки.

А вот опытнейшему представителю MMA Вадиму Bad Santa Малыгину из столицы Коми успешно пройти испытание боем со спортсменом из Киргизии не удалось. Его поединок с Байболотом Эргешбаевым был главным событием вечера. До начала турнира в беседе с журналистом «Республики» Байболот отметил, что тренируется в Москве и для победы сделает все.

Организаторам пришлось выполнять строгие требования гостей, в том числе и в плане питания. Байболот Эргешбаев, например, в беседе с одним из устроителей поединков уточнил, нет ли в приготовленной для них еде свинины.

В начале схватки с Вадимом Малыгиным иностранец нанес сопернику два удара ниже пояса. Это, естественно, не осталось без внимания судьи. Гость явно превосходил Вадима в росте и сильно «высушился», чтобы «сделать вес» (бой проходил в весовой категории 63 кг). Такое антропометрическое разногласие, вероятно, и привело к неумышленным ударам в пах. Киргиз демонстрировал в «клетке» настоящую спортивную злость, что было видно даже по выражению его лица. Во втором раунде он оформил победу удушающим приемом.

Другие поединки складывались не менее драматично. Победы в своих весовых категориях одержали представители Коми Даниил Осипов (клуб «Нордланд», Ухта), Артур Потекайлов (клуб «Север», Воркута), Артем Ямщитов («Нордланд», Ухта), Ялчин Алиев («Север», Сыктывкар). Вничью завершился бой Михаила Черепанова из пермского клуба «Ратибор» с сыктывкарцем Владимиром Цыркуном, представлявшим клуб «Север». Степан Власов из Кирова одолел Виталия Чеснокова («Север», Сыктывкар).

В со-главном событии вечера воркутинец Самуил Шелест, имевший в активе пять побед подряд, проиграл Эрзиману Байрамову из Санкт-Петербурга. Боец из Воркуты так рьяно начал поединок, что чуть не вылетел вместе с соперником за пределы октагона. Дело в том, что на протяжении всего турнира там была проблема с входной дверью. Если соперники начинали драться около нее, то один из технических сотрудников сразу подбегал, чтобы ее подпереть. Но в этот раз сотрудник замешкался, и бойцы на потеху изумленной публике вылетели из «клетки». После первого раунда силы стали покидать воркутинца. В ходе боя он пропустил массу точных ударов, но продержался все три раунда. Единогласным решением победу одержал Эрзиман Байрамов. А вот воркутинский спортсмен еле держался на ногах. После поединка он еще долго не мог прийти в себя, был в прострации, выкрикивал какие-то фразы, как будто все еще продолжал бой. Ему помогли тренеры и квалифицированные врачи, дежурившие весь вечер у «клетки».

Ярослав СЕВРУК

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