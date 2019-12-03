Искусство и религия в одном зале

«Никитка – первый русский летун» – так называется единственная картина на тему истории Древней Руси в творчестве известного советского живописца Александра Дейнеки. Увидеть эту работу и другие произведения русского искусства можно на выставке в Национальной галерее Коми. 28 сентября здесь открылась экспозиция «Многоголосье русского искусства», на которой представлены экспонаты из собрания Государственного музея истории религии (Санкт-Петербург).

На выставке собраны работы художников различных жанров и направлений русской живописи. Общая тема, которая их объединяет, это отношение к религии. На картинах представлены библейские и евангельские сюжеты, портреты исторических и церковных деятелей, жанровые и бытовые сцены, связанные с религиозной жизнью русского народа. Зачастую русские художники высмеивали неприглядные стороны этой жизни. В частности, на картине Леонида Соломаткина «Славильщики-городовые» – сценка из жизни Замоскворечья: городовые пришли в купеческий дом славить Христа в надежде на благодарность хозяев. За первоначальный вариант в 1864 году художник получил серебряную медаль. Затем он много раз повторял и варьировал эту картину. С творчеством Николая Кошелева можно познакомиться по его эскизам росписи храма святого Александра Невского в старом Иерусалиме. Работы Сергея Милорадовича, Мстислава Фармаковского и Константина Маковского считаются классическими образцами искусства, посвященного народу. Неизвестный художник восемнадцатого века изобразил чудесное извержение пророка Ионы из чрева рыбы.

Не все представленные на выставке произведения известны широкой публике, но они позволяют увидеть историческую картину развития русского искусства во всем его многообразии и целостности от XVIII века до современности. Выставка будет работать до 26 января 2020 года.

Артур АРТЕЕВ

Фото автора