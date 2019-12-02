Урок с космонавтом

В Сыктывкаре с двухдневным визитом побывали летчик-космонавт Антон Шкаплеров и руководитель проектов Северо-Западной межрегиональной общественной организации Федерации космонавтики России Ирина Исаева. 29 ноября гости передали главе республики Сергею Гапликову флаг Коми, который побывал на Международной космической станции.

Напомним, два года назад сыктывкарские школьники передали летчику-космонавту Павлу Виноградову свою фотографию с ним и флаг Республики Коми для отправки на Международную космическую станцию. После возвращения с орбиты снимка и флага Антон Шкаплеров привез их в Сыктывкар. Фотографию он вернул кадетам авиационного класса сыктывкарской школы №12, а флаг передал главе региона.

– Огромное спасибо, что нашли возможность и исполнили нашу просьбу, – поблагодарил гостя Сергей Гапликов. – То, что один из символов республики побывал в космосе, на орбите, – это существенное подтверждение того, что к нашей республике относятся с большим уважением.

Антон Шкаплеров заметил, что идея с флагом принадлежит Северо-Западной межрегиональной общественной организации Федерации космонавтики России.

– Я лишь исполнитель, – отметил он. – Но я горжусь тем, что мне выпала такая честь, и флаг Коми побывал на Международной космической станции во время международной миссии. Не каждый субъект Российской Федерации может похвастаться тем, что его флаг был в космосе, а ваш облетел планету более двух тысяч раз.

Сергей Гапликов обсудил с Антоном Шкаплеровым и Ириной Исаевой развитие дальнейшего сотрудничества между Коми и Северо-Западной межрегиональной общественной организацией Федерации космонавтики России. Также гости встретились с сыктывкарскими студентами и школьниками, побывали в детском технопарке «Кванториум» и съездили в Финно-угорский этнопарк села Ыб.

30 ноября Антон Шкаплеров с супругой Татьяной и Ирина Исаева посетили сыктывкарскую школу №4. В учебном заведении, которое носит имя Юрия Гагарина, уже много лет работает единственный в республике музей космонавтики и астрономии и проходят ежегодные конференции «Космос и мы». На уроке с космонавтом побывал и журналист «Республики». Антон Шкаплеров рассказал о том, как стал космонавтом, а затем открыл некоторые тайны жизни на орбите. Он трижды летал в космос в качестве командира корабля. В общей сложности космонавт налетал 533 дня и дважды выходил в открытый космос, где провел четырнадцать с половиной часов.

– От земли до космоса лететь всего девять минут, за это время ракета преодолевает двести километров, – начал он рассказ о космических буднях. – И вот мы втроем на орбите, а внизу под нами на планете семь с половиной миллиардов человек. А мы летим вокруг планеты со скоростью восемь километров в секунду.

Скафандр, который на земле весит более сотни килограммов, в невесомости вес теряет, но от этого пребывание в нем не становится легче. Скафандр не надевают, в него входят через дверку на спине. Кислород раздувает скафандр, и каждое движение в нем дается с трудом.

– Представьте себе, как вы сжимаете теннисный мячик, примерно такое усилие нужно делать в скафандре каждый раз при сжатии кисти, – рассказал гость. – А если вдруг зачешется нос, то приходится чесать его о специальное приспособление под названием васальва, которое похоже на небольшую подушечку из поролона.

Чрезвычайные ситуации во время полетов Антона Шкаплерова бывали, но не критические. В основном это небольшие отказы техники. Самое сложное в полете, по его словам, это приземление, которое напоминает катание на «американских» горках.

– Процесс торможения очень динамичный, – рассказал космонавт. – Все трясется, шумит, оболочка капсулы горит. Ощущение как от морской болезни.

На орбите космонавты занимаются экспериментами по изучению Земли, дальнего космоса и своего организма. Просыпаются в шесть утра, к работе приступают через час, днем обеденный перерыв, отбой в 22.30. В свободное время на МКС делают неофициальные эксперименты (обычно по заказам школьников и студентов), а также фотографируют планету, звезды и жизнь на станции. Из экспедиции Антон Шкаплеров привозил до пятисот тысяч снимков. Для этого хобби он берет с собой две камеры: для наружной и внутренней съемки.

Два с половиной часа в день уходит на физкультуру. В невесомости из организма вымывается кальций и слабеют мышцы, поэтому спортивные занятия просто жизненно необходимы. Питаются космонавты не из тюбиков, а готовят сублимированные продукты. По принципу – просто добавь воды. Иногда обмениваются продуктами с американскими коллегами. Те охотно меняют на творог и бородинский хлеб свои креветки. Есть в рационе российских космонавтов и рыбные консервы. Их делают по спецзаказу, и цена одной банки около полутора тысяч рублей. А всего в меню МКС более сотни блюд. Общаться с родными каждый космонавт может по спутниковой связи и через интернет.

Так как американцы уже много лет не летают самостоятельно в космос, а пользуются российскими ракетами, то состав экипажа на МКС всегда интернациональный. Язык общения – англо-русский.

– Космические станции – это пример того, как нужно жить на Земле, – отметил Антон Шкаплеров. – На станции все общее, и нет никаких границ. У каждого есть своя каюта, но она не закрыта для остальных. На орбите мы живем мирно, без политики и религии.

Инопланетян и НЛО космонавт не видел, но уверен, что люди не одиноки во вселенной и когда-нибудь встретятся с братьями по разуму.

– Сны на МКС снятся вполне земные, – ответил он на последний вопрос. – А недавно мне впервые приснился космос.

Артур АРТЕЕВ

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