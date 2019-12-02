Работа в конструктивном ключе

Глава Коми Сергей Гапликов поблагодарил депутатов Госсовета региона за совместную работу в принятии закона о республиканском бюджете. Рабочая встреча руководителя региона со спикером регионального парламента Надеждой Дорофеевой и ее первым заместителем Александром Макаренко состоялась 29 ноября, сообщает пресс-служба главы Коми.

– Благодарю весь депутатский корпус за конструктивную совместную работу в ходе обсуждения и согласования параметров республиканского бюджета. Очень важно, что депутаты в очередной раз продемонстрировали здравый патриотический подход к решению ряда актуальных для республики вопросов. В этом, конечно, большая роль руководства Госсовета. Надежда Борисовна, Александр Петрович, еще раз хочу вас поблагодарить и уверен, что наша с депутатами работа в таком конструктивном ключе продолжится и дальше, – отметил Сергей Гапликов.

Напомним, 28 ноября на заседании Госсовета принят закон «О республиканском бюджете Республики Коми на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». В соответствии с ним в следующем году бюджетные доходы составят 86 миллиардов рублей, расходы – 93,4 миллиарда рублей. Значительное увеличение расходов предусмотрено на повышение качества жизни населения. В приоритете – социальная сфера, национальные проекты и дороги.

Глава Республики Коми также отметил роль парламентского контроля над реализацией национальных проектов, предложив депутатам активно участвовать в работе проектных офисов и принятии управленческих решений, информировании и получении обратной связи от жителей региона.

– Сергей Анатольевич, мы уже начали обсуждать с коллегами ваше предложение. Мы понимаем, что с нашей стороны должен быть не только контроль. Задача депутатского корпуса – доводить до населения на своих округах информацию о том, что представляют собой эти проекты, какие средства на их реализацию выделены, чтобы люди тоже знали и отслеживали. Поэтому в ближайшее время мы представим свое предложение, как нам видится участие Госсовета по национальным проектам, – сказал Александр Макаренко.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru