Книгообмен открылся в «Парме»

В Сыктывкаре появилось еще одно место для буккроссинга – книжного обмена. Шкаф с бесплатными книгами открылся 29 ноября на первом этаже торгово-развлекательного центра «Парма». На полках шкафчика здесь можно бесплатно взять любую понравившуюся книгу, а взамен оставить свою.

В день открытия книжных полок Национальная библиотека Коми провела фримаркет старых журналов. Сыктывкарцам предложили вспомнить о том, что читали в СССР. Можно было взять номера «Роман-газеты», «Крестьянки», «Модели сезона» и журнала «Вязание». Желающие участвовали в викторине «Назад в СССР».

Как сообщили «Республике» в Национальной библиотеке Коми, полки с книгами будут доступны в часы работы центра. Сотрудники Ленинки планируют еженедельно привозить сюда новые книги, а по пятницам проводить интерактивные встречи с любителями чтения.

Поучаствовать в наполнении полок смогут и сами сыктывкарцы. Сюда можно приносить книги из домашних библиотек.

Напомним, уже четыре года Национальная библиотека Коми реализует проект «Маленькая свободная библиотека». Это три книжных домика, установленных в сыктывкарском парке культуры и отдыха имени Кирова для свободного обмена книгами.

Артур АРТЕЕВ

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