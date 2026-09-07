Сотня смелых

Огнеборцы Коми тушили леса Красноярского края

В июне Коми направила 100 авиапожарных в Красноярский край для помощи в тушении лесных пожаров. Соответствующее поручение дал глава региона Ростислав Гольдштейн. На момент отправки первой группы в Красноярском крае действовало 95 пожаров на площади более 121 тысячи гектаров. Работники Коми лесопожарного центра проявили профессионализм, выдержку и готовность к оперативной смене условий работы. Правительство Красноярского края уже направило благодарность Республике Коми за оказанную помощь.

Пламя в «шелкопрядниках»

Первая группа из 50 специалистов парашютно-десантной пожарной службы Коми лесопожарного центра вылетела в Красноярский край 25 июня. Позже к ним присоединились еще 50 наших огнеборцев. В Красноярском крае также работали авиапожарные из Бурятии, Хакасии, Забайкалья, Новосибирской и Омской областей. Тушение лесных пожаров осложнялось жаркой погодой, отсутствием осадков и значительной удаленностью очагов.

Пожарные трудились в отдаленных уголках Эвенкии и Туруханского района, добираясь к очагам возгорания на машинах, вертолетах и даже теплоходах.

Невыносимая жара, засуха, отсутствие дождей и труднодоступные участки леса, пораженные шелкопрядом – так описывают «поле битвы» наши огнеборцы. Леса в Красноярском крае есть своеобразные, их еще называют «шелкопрядниками». Из-за деятельности насекомых деревья гибнут, образуя многоярусные завалы. Создается своеобразная «пороховая бочка», которая может полыхнуть в любой момент.

Шелкопряд чаще всего выбирает лиственницы и пихты. Сухостой из этих деревьев горит крайне интенсивно, становясь идеальным проводником для верхового огня, который распространяется по кронам, а не по нижнему ярусу. Огонь может быстро преодолевать большие расстояния, легко перебрасываясь через ручьи и лесные речушки.

Погибшие деревья располагаются хаотично. Это значительно осложняет возможность добраться непосредственно до кромки огня. Огнеборцам приходится прокладывать противопожарные полосы вручную: распиливать и убирать сухостой, валежник и даже сухие корни. Передвигаться там не просто трудно, а еще и очень опасно. Есть риск упасть, застрять, получить раны от сучков.

Иногда единственным способом остановить пламя становится контролируемый отжиг – специально организованный пожар, который лишает огонь топлива на пути его распространения.

Но, как подчеркнули в Минприроды Коми, благодаря своевременной переброске сил, четкому взаимодействию и высокому уровню профессиональной готовности личного состава удалось оперативно охватить значительное количество очагов на юге и севере Красноярского края и локализовать ряд крупных возгораний. Это свело к минимуму угрозу перехода огня на новые территории.

По информации Министерства природных ресурсов и экологии Республики Коми, до середины августа специалисты Коми лесопожарного центра участвовали в ликвидации 40 лесных пожаров на общей площади, превышающей 23 тысячи гектаров сибирской тайги.

Жара без дождей

Часть группы завершила работу 26 августа. В Коми вернулись 57 человек. Огнеборцев встречали в сыктывкарском аэропорту не только родственники и коллеги, но и журналисты.

Среди прибывших оказался и неоднократный победитель конкурсов профмастерства среди лесных пожарных Валерий Романов. Сейчас он трудится в должности инструктора парашютно-пожарной команды Сыктывкарского авиа-отделения Коми лесопожарного центра. Для опытного специалиста командировка в Красноярский край была уже второй. До этого огнеборцы из Коми помогали коллегам-сибирякам в 2020 году.

– Ситуации отличаются. Командировка в 2020 году была не такой длинной, всего мы пробыли там около восемнадцати дней, быстро всё закончилось, пожары потушили. А сейчас командировка продлилась 63 дня. Тушение осложнялось погодой: жара без дождей. Еще и «фактор шелкопряда». Поверьте, это совсем непросто… Поэтому мы и находились там так долго, – объясняет Валерий.

Основной задачей, отмечает профессионал, было оперативное тушение. Передвигаться надо было быстро, отрабатывать – тоже. Начинали с небольших очагов, постепенно подбираясь к «гнездам». Сначала дела шли довольно быстро, но потом пришлось столкнуться с теми самыми «шелкопрядниками». Там уже приходилось задерживаться, добавляет Валерий:

– Работа непростая. Надо было много пилить и копать, убирать завалы. Все ребята проявили себя достойно, с поставленными задачами справлялись. О нас там только хорошие отзывы остались.

Но миссия еще не завершена. По просьбе коллег из Красноярского края часть группировки из Коми осталась для продолжения работ. Предполагается, что огнеборцы вернутся домой к 10 сентября. Ситуация в Красноярском крае всё еще остается непростой.

Хорошо подготовлены

Среди встречавших был и директор Коми лесопожарного центра Виталий Рябов. Он отмечает, что группа наших авиапожарных участвовала в тушении лесов еще и в Ямало-Ненецком автономном округе. Авиапожарные пробыли там две недели и уже вернулись в республику.

– Пожары тушить мы умеем. Это подтверждают отзывы из всех регионов, куда мы ездим. Наши сотрудники хорошо подготовлены, – комментирует Виталий Рябов.

И в ЯНАО все еще непростая ситуация, леса продолжают гореть. Возможно, специалистам из Коми вновь придется отправиться туда. А вот в Коми ситуацию характеризуют как спокойную, ведь прошли дожди. Поэтому и класс пожарной опасности невысокий.

В целом с начала пожароопасного сезона в Коми возникло 105 возгораний, все очаги были оперативно потушены, причем в 73% случаев ликвидацию очагов удалось произвести в первые же сутки. В 85% случаев причиной возгораний стали грозы, в остальных случаях свою роль сыграл антропогенный фактор. В Коми пожароопасный сезон не завершен. Профильные специалисты продолжают следить за ситуацией.

Ярослав СЕВРУК

Фото автора и пресс-службы Минприроды Республики Коми