В России сократилась фактическая продолжительность рабочего дня

По данным Росстата, она снизилась на 0,5% за год.

Средняя фактическая продолжительность рабочего дня в России снизилась на 0,5%, достигнув 7,39 часа. Это следует из данных Росстата, которые есть в распоряжении ТАСС.

«Средняя фактическая продолжительность рабочего дня в I полугодии 2026 г. составила 7,39 часа и была ниже, чем в I полугодии 2025 г. на 0,5%», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что показатель безработицы в июле 2026 года в России составил 2,3%.

Фото: Михаил Терещенко/ ТАСС