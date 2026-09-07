В России сократилась фактическая продолжительность рабочего дня

Автор: Редактор 07.09.2026

По данным Росстата, она снизилась на 0,5% за год.

Средняя фактическая продолжительность рабочего дня в России снизилась на 0,5%, достигнув 7,39 часа. Это следует из данных Росстата, которые есть в распоряжении ТАСС.

«Средняя фактическая продолжительность рабочего дня в I полугодии 2026 г. составила 7,39 часа и была ниже, чем в I полугодии 2025 г. на 0,5%», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что показатель безработицы в июле 2026 года в России составил 2,3%.

Фото: Михаил Терещенко/ ТАСС

Оставьте первый комментарий для "В России сократилась фактическая продолжительность рабочего дня"

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.



Powered by  Соблюдение GDPR Cookie
Обзор конфиденциальности

На этом сайте используются файлы cookie, что позволяет нам обеспечить наилучшее качество обслуживания пользователей. Информация о файлах cookie хранится в вашем браузере и выполняет такие функции, как распознавание вас при возвращении на наш сайт и помощь нашей команде в понимании того, какие разделы сайта вы считаете наиболее интересными и полезными.