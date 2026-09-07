С 8 сентября водители смогут предъявлять инспектору ГАИ права в «Максе»

Автовладельцы также смогут показать свидетельство о регистрации транспортного средства в мессенджере с помощью QR-кода, заявил автоюрист Лев Воропаев.

Водители в России с 8 сентября могут предъявлять автоинспекторам ГАИ водительские удостоверения и свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) с помощью QR-кода в мессенджере «Макс». Об этом ТАСС сообщил автоюрист Лев Воропаев.

«Правительство разрешило водителям не возить с собой права и СТС. С 8 сентября 2026 года их можно будет предъявлять инспектору через мессенджер «Макс» с телефона с помощью QR-кода», — сказал он.

Воропаев отметил, что среди положительных моментов такого решения — возможность показать водительские документы в электронном виде, если забыл дома. Но, по его словам, есть и некоторые нюансы. Заработает нововведение не сразу. «Постановление вступает в силу 8 сентября, а Минцифры говорит, что техническая возможность появится позже, в ближайшие месяцы», — пояснил юрист.

Также Воропаев подчеркнул, что водительские права и СТС в «Максе» — это не просто фотография документов в телефоне. Сведения нужно будет предъявлять через специальный сервис и QR-код взаимодействия с «Госуслугами». «Само постановление не называет, что это будет через «Макс». Оно использует юридический термин «многофункциональный сервис обмена информацией». Но именно на базе «Макса» этот сервис создан и будет функционировать», — добавил эксперт. По словам Воропаева, пункт 2.1.1 ПДД по-прежнему говорит, что водительские права и СТС нужно иметь при себе.

Кроме того, эксперт обратил внимание на еще один момент — наличие связи с работающим сервисом, что очень актуально в нынешнее время. «Встает резонный вопрос: а если у инспектора нет связи, и не работает возможность читать QR-код, а у водителя с собой только телефон с QR-кодом?», — задался вопросом автоюрист. По его словам, сотрудник ГАИ не имеет права привлекать к ответственности водителя, но может быть всякое. «Мой вам практический совет: берите пока пластик с собой и возите как минимум в бардачке. И еще электронный вариант добровольный. Пластиковые права и СТС никто не отменяет», — подытожил он.

Правительство России 28 августа утвердило изменения в правила дорожного движения, которые позволяют водителям предъявлять инспекторам ГИБДД электронные версии водительского удостоверения и СТС через «Макс».

Фото: Александр Полегенько/ ТАСС