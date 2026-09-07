Кравцов заявил, что оценка за поведение не повлияет на аттестат

RUSSIA, MOSCOW - DECEMBER 7, 2022: Russia's Education Minister Sergei Kravtsov attends a media forum marking the 23th anniversary of the signing of a treaty on the founding of the Union State of Russia and Belarus. Anton Novoderezhkin/TASS Россия. Москва. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время медиафорума "Беларусь – Россия: равноправный союз, общая история, совместное будущее", посвященного 23-й годовщине подписания Договора о создании Союзного государства. Антон Новодережкин/ТАСС

Автор: Редактор 07.09.2026

Оценивание проводится отдельно от академической успеваемости, добавил министр просвещения РФ.

Оценка за поведение, которая вводится в пилотных школах для учеников 2-8-х классов, не будет учитываться при текущих оценках, промежуточной аттестации и не повлияет на аттестат. Об этом в интервью ТАСС заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Оценивание проводится отдельно от академической успеваемости. Оно не учитывается при текущих оценках и промежуточной аттестации, не влияет на аттестат», — сказал Кравцов.

Для выставления оценок подготовлены конкретные критерии: соблюдение школьных правил, нормы взаимодействия со сверстниками и взрослыми, а также правомерность поведения, подчеркнул он.

Фото: Антон Новодережкин/ ТАСС

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