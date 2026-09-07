Кравцов заявил, что оценка за поведение не повлияет на аттестат

Оценивание проводится отдельно от академической успеваемости, добавил министр просвещения РФ.
Оценка за поведение, которая вводится в пилотных школах для учеников 2-8-х классов, не будет учитываться при текущих оценках, промежуточной аттестации и не повлияет на аттестат. Об этом в интервью ТАСС заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
«Оценивание проводится отдельно от академической успеваемости. Оно не учитывается при текущих оценках и промежуточной аттестации, не влияет на аттестат», — сказал Кравцов.
Для выставления оценок подготовлены конкретные критерии: соблюдение школьных правил, нормы взаимодействия со сверстниками и взрослыми, а также правомерность поведения, подчеркнул он.
Фото: Антон Новодережкин/ ТАСС
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