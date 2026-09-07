В МВД напомнили о необходимом документе для поездок по РФ ребенку

До 14 лет требуется оригинал свидетельства о рождении, уточнил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.

Оригинал свидетельства о рождении нужен ребенку до 14 лет во время путешествия по России. Об этом сообщил в интервью ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.

«Ребенок должен иметь документ, который выдается ему при рождении — свидетельство о рождении (до 14 лет). В 14 лет каждый несовершеннолетний должен получить паспорт Российской Федерации. Поэтому в путешествиях, конечно, с собой берется свидетельство о рождении для самого ребенка, и родители [путешествуют] с паспортом», — сказал он.

По словам Васенина, таким образом можно спокойно передвигаться, покупать билеты, предъявлять на различных станциях и вокзалах, в различных государственных учреждениях. «В принципе, вот и все отличия. У ребенка свидетельство, у взрослого паспорт», — подытожил он.

Фото: скриншот видео ТАСС