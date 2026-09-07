Онищенко не ожидает тяжелого течения сезона гриппа

Позитивное влияние на заболеваемость гриппом может оказать и массовая вакцинация, добавил заместитель президента Российской академии образования.

Ожидается, что течение сезона гриппа 2026-2027 будет обычным, тяжелая эпидемиологическая ситуация не прогнозируется. Об этом рассказал ТАСС эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«По тому эпидемическому периоду, который прошел и заканчивается уже на Южном полушарии, циркулирующие штаммы, которые там были, находятся в пределах прогнозируемых, нет из ряда вон выходящих. Пока у нас нет оснований говорить, что у нас будет какая-то супертяжелая ситуация», — сказал Онищенко.

Он также отметил, что современная вакцина составлена из актуальных штаммов, так что массовая вакцинация действительно способна оказать позитивное влияние на заболеваемость гриппом. Тем не менее, по словам академика, эпидемической подъем в любом случае существенно влияет на популяционное здоровье, поэтому россиянам необходимо быть осторожными.

Фото: Виталий Смольников/ ТАСС