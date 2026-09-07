Отцам предложили дать возможность уходить в декрет с рождением ребенка

Именно в это время матери требуется особая помощь, в том числе физическая, отметил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам семьи Сергей Рыбальченко.

Отцам надо предоставлять отпуск по уходу за ребенком сразу с рождением ребенка, когда мать находится в отпуске по беременности и родам, так как именно в это время ей требуется особая помощь. Такое мнение высказал в интервью ТАСС председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по вопросам семьи, генеральный директор АНО «Институт научно-общественной экспертизы Сергей Рыбальченко.

«Я бы рекомендовал дать возможность уходить в отпуск по уходу за ребенком отцу в то время, когда мама находится в отпуске по беременности и родам. Сейчас законодательство запрещает такой уход», — сказал Рыбальченко.

Он пояснил, что в отпуск по уходу за ребенком любой родственник может уйти только тогда, когда мать выходит из декретного отпуска — то есть отпуска по беременности и родам. «Это через примерно два месяца после рождения ребенка. Дело в том, что маме нужна помощь как раз в тот период, когда появляется ребенок. Если это первый ребенок, то ей нужна и моральная поддержка, потому что наступает так называемая послеродовая депрессия», — сказал Рыбальченко. Кроме того, отметил он, женщине нужна и физическая помощь, потому что мать очень много времени проводит с ребенком, особенно если нет рядом бабушек и дедушек. «И вот этот отпуск по беременности и родам, так называемый «непередаваемый», который маме нельзя передать другому, он играет важную роль. В других странах отпуск, который предоставляется отцам, может достигать до двух месяцев. И папа может взять его в любой период. Я считаю, что такой же механизм поддержки должен появиться и в России», — сказал Рыбальченко.

Он подчеркнул, что обязательным должно стать предоставление отпуска в тот период, когда ребенок родился. «Сейчас по закону есть право взять пять дней, но это либо за свой счет и навстречу должен пойти работодатель. Я считаю, что это можно сделать оплачиваемым из фонда социального страхования», — сказал эксперт.

Он отметил, что работодатели в условиях развития корпоративно-демографической политики при этом могли бы «что-то еще дополнительно добавлять», и это должно стать устоявшейся практикой.

Фото: скриншот видео ТАСС