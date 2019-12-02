Финно-угры в едином хороводе

Песни и танцы четырех российских финно-угорских народов вошли в новую программу государственного ансамбля Республики Коми «Асъя кыа». Премьера программы «Ожерелье Финноугории» состоялась 29 ноября на сцене Коми республиканской филармонии. Артисты впервые исполнили песни на марийском, удмуртском и мордовском языках.

Также зрители увидели удмуртскую пляску тыпыртон, игровой номер «Сурские мордовочки», традиции башкирских марийцев. А коми песня «Марьямоль» объединила в общем номере удмуртов и мордву.

Вокальный материал подбирался в сотрудничестве с государственными ансамблями трех финно-угорских республик. Самым «удобным» языком оказался мордовский, а сложности возникли с удмуртским.

В качестве балетмейстеров-постановщиков нескольких номеров выступили главный балетмейстер государственного ансамбля Марий Эл Славик Асмаев и главный балетмейстер государственного ансамбля «Италмас» Евгения Ваторопина.

Программу завершила вокально-хореографическая сюита «Весенняя Сысола», которая стала первым масштабным обращением ансамбля к традициям гуляний и праздников Сысольского района.

Для «Ожерелья Финноугории» было создано более 180 костюмов: мордовских, марийских и удмуртских.

Программа поставлена при поддержке гранта главы Коми. Всего на ее подготовку было потрачено более двух с половиной миллионов рублей. Это сам грант, поддержка правительства, министерства культуры региона и средства филармонии.

Цикл юбилейных мероприятий «Асъя кыа» продолжился в Коми республиканской филармонии 3 декабря совместным концертом с ансамблем песни и танца Удмуртии «Италмас».

Артур АРТЕЕВ

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