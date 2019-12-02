Воркутинка вошла в десятку «учителей здоровья» России

Педагог из Воркуты Елизавета Андреева признана лауреатом десятого всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 2019», проходившего в Челябинске 28-29 ноября. Елизавета работает учителем начальных классов воркутинской школы №35 с углубленным изучением отдельных предметов.

Право защищать честь региона педагог получила, победив в республиканском этапе конкурса. По итогам конкурсных испытаний Елизавета Андреева вошла в десятку лучших педагогов страны, реализующих принципы здоровьесбережения в образовательной организации, став лауреатом конкурса.

Конкурс проводится с 2010 года по инициативе комитета Госдумы по образованию и науке при поддержке Министерства просвещения России. Он направлен на повышение профессиональной компетентности педагогов в области формирования культуры здоровья у школьников и повышения качества образования. Конкурсантами становятся учителя общеобразовательных организаций, тренеры, преподаватели дополнительного, общего и профессионального образования.

Республика Коми принимает участие в конкурсе с 2013 года. Все это время педагоги из Заполярья показывают высокие результаты, становясь лидерами по региону. Так, учителем здоровья 2018 года в Коми стала Виктория Мединская – учитель начальных классов воркутинской школы №40 с углубленным изучением отдельных предметов. Она также представляла республику на федеральном этапе.

Галина ГАЕВА

Фото предоставлено министерством образования Коми