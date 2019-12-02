Новые лица в «Коми войтыр»

Ежегодная городская конференция коми народа прошла в Сыктывкаре. Ее участники собрались 27 ноября в концертном зале столичной администрации.

Почетными гостями конференции стали министр образования, науки и молодежной политики Коми Наталья Якимова, и.о. главы Сыктывкара – руководителя администрации Наталья Хозяинова, председатель совета Сыктывкара Анна Дю, депутаты республиканского парламента, представители учреждений и общественных организаций города.

Как рассказал «Республике» руководитель Сыктывкарского представительства МОД «Коми войтыр» Алексей Рассыхаев, на отчетно-выборной конференции коми народа присутствовали двести десять делегатов из 248 выбранных.

– В докладах затрагивались разные темы: от языка и культуры до транспорта и экологии, – отметил Алексей Рассыхаев. – На конференции выбрали пятьдесят делегатов на XII съезд коми народа, который состоится 14-15 февраля 2020 года, и двух делегатов на VIII Всемирный конгресс финно-угорских народов, который пройдет в июне в эстонском городе Тарту. Также было выбрано 34 человека в новый состав исполкома МОД «Коми войтыр». На первом заседании исполкома Сыктывкарского представительства «Коми войтыр» будем выбирать нового руководителя. Я слагаю свои полномочия. Собираюсь отдохнуть от руководящей работы, но от общественной не отхожу.

В принятой резолюции указано, что администрация города совместно с членами движения будет выстраивать эффективную работу по сохранению традиционных ценностей коми народа и развитию национальной культуры в Сыктывкаре.

Еще в шести муниципалитетах республики прошли конференции коми народа. Помимо Сыктывкара, они состоялись в Ухте, Усть-Вымском, Сысольском, Троицко-Печорском и Удорском районах. На районных конференциях избрали руководителей местных представительств МОД «Коми вой-тыр»: на Удоре – Алину Ванееву, в Усть-Вымском районе – Василия Лютоева, в Троицко-Печорском районе – Елизавету Малетину. Руководитель Сысольского представительства будет выбран позднее. Прошла конференция коми народа и в Ухте. По итогам голосования руководителем местного представительства стала Светлана Буторина.

В рамках конференций делегаты подвели итоги работы за четырехлетний период, рассмотрели вопросы ремонта дорог, строительства и ремонта социальных объектов, развития здравоохранения на селе, связи и экологии.

Артур АРТЕЕВ

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