Искорки безопасности собрались в «Зеленую волну»

В пятницу в Сыктывкаре прошел ежегодный городской слет юных инспекторов дорожного движения «Зеленая волна». После торжественной части, команды юных помощников ГИБДД приняли участие в квесте. На разных «станциях» школьники могли продемонстрировать свои знания правил дорожного движения, своими руками создать настоящий дорожный знак и изготовить новогодний фликер.

От лица организаторов слета юных участников поприветствовала заместитель начальника управления образования Сыктывкара Елена Геллерт. Она отметила, что в современном мире обеспечение безопасности детей, в том числе и их безопасности на дорогах, стало одной из основных задач.

– Юидовское движение шагает по стране, и наш город не остается в стороне. В тридцати муниципальных образовательных организациях действуют тридцать отрядов юных инспекторов дорожного движения, в которых занимаются более пятисот учащихся, – сообщила Елена Геллерт.

Заместитель начальника городского управления образования поблагодарила школьников и их педагогов-наставников за то, что они вместе делают город безопасным, участвуют в профилактических акциях, патрулируют улицы Сыктывкара. Также Елена Геллерт вручила благодарственные письма сотрудникам Главного управления МЧС Коми, государственной инспекции по маломерным судам, работникам ВОСВОД, компании «Знак», «Европа Плюс Коми», студенческого волонтерского объединения «Оберег», которые приняли участие в организации мероприятия. Особую благодарность представитель администрации выразила сотрудникам отдела ГИБДД УМВД по Сыктывкару.

Начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД Сыктывкара Ирина Рубцова рассказала, как важна помощь юных инспекторов дорожного движения. В Сыктывкаре полтысячи маленьких помощников ГИБДД занимаются профилактикой детского дорожно-транспортного травматизма, обучают правилам дорожного движения своих сверстников, работают в подшефных детских садах, создают агитбригады, организуют театрализованные постановки, чтобы в доступной форме объяснить дошколятам и школьникам, как обеспечить безопасность в процессе участия в дорожном движении.

– Это наши помощники, которые и в течение учебного года, и во время летней оздоровительной кампании проводят максимум мероприятий в своей школе и в находящихся рядом детских садах. Юные инспекторы дорожного движения – активные участники наших рейдовых мероприятий. Они разрабатывают и раздают листовки, проводят информационно-разъяснительную работу с населением, – пояснила Ирина Рубцова.

Также она вручила благодарственные письма госавтоинспекции руководителям отрядов ЮИД, которые, как отметила представитель ГИБДД, вкладывают частичку души в общую работу по обеспечению безопасности дорожного движения.

Участникам слета была предложена развлекательная программа с «воспитательным» уклоном. В игровой форме школьники повторили основные правила дорожного движения для пешехода и велосипедиста. К игре во внимательного пешехода с удовольствием присоединились и взрослые.

– Все взрослые были когда-то детьми, и если в вашей душе до сих пор горит искорка озорного детства – это прекрасно, – оценила порыв взрослых гостей слета ведущая мероприятия.

После этого команды школьников разошлись по разным «станциям». На одной из них юидовцы отвечали на сложные вопросы о правилах дорожного движения, на другой своими руками могли изготовить настоящий дорожный знак. Самой волшебной стала площадка, где участники волонтерского объединения «Оберег» – студенты СГУ имени Питирима Сорокина – учили детей изготавливать необычные световозвращающие элементы из еловых шишек. Экологичный и доступный каждому материал уже был покрыт световозвращающим составом, ученикам оставалось только привязать к шишке веревку, чтобы прикрепить к рюкзаку. Школьники, получившие светящиеся в темноте новогодние аксессуары, сообщили, что не только сами будут их носить, но и готовы сделать такие в подарок друзьям и знакомым.

Людмила ВЛАСОВА

Фото автора и добровольческого объединения «Оберег»