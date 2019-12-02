Свалку коры подвергнут научным исследованиям

В администрации Сыктывкара состоялось рабочее совещание по вопросу ликвидации склада древесных отходов в местечке Лесозавод.
Совещание было инициировано и.о. главы администрации города Натальей Хозяиновой по итогам состоявшейся ранее встречи с представителями научного сообщества и бизнеса на базе Торгово-промышленной палаты республики.
Свалка отходов образовалась с 1950 по 2010 год в результате хозяйственной деятельности Сыктывкарского ЛДК, основным видом деятельности которого являлось лесопиление. Горы древесных отходов высотой до 20 и более метров занимают большую площадь. Длительное хранение не сортированных по видам древесных материалов на открытом воздухе в больших кучах приводит к возникновению внутри их объема повышения температуры и к самопроизвольному возгоранию. Такие возгорания ранее случались неоднократно, а в 2011 году отходы тлели в течение длительного времени, загрязняя воздух в округе. Вопрос ликвидации свалки обсуждался уже не раз на разных уровнях. Из-за сложности сжигания огромных масс отходов рассматривались различные варианты. В частности, предлагалось вывезти отходы в карьер недалеко от Сыктывкара или провести рекультивацию на месте. Но по объективным причинам вопрос до сих пор не был решен.
Как было сказано на совещании, сегодня в Сыктывкаре отсутствует площадка, подходящая под полигон, а из-за происходящих в отвале коры биологических процессов сжигание материалов невозможно. Решение вопроса на протяжении многих лет также осложняет отсутствие сведений о нынешнем составе древесных отходов. Представители научного сообщества посетили объект и взяли несколько проб.
В ходе рабочей встречи заместитель директора по научной работе Коми научного центра УрО РАН Борис Кондратенок ознакомил присутствующих с первичными результатами и обозначил вектор решения вопроса ликвидации склада коры. По результатам исследований было выяснено, что негативного воздействия на окружающую среду склад не оказывает, что позволяет вести мероприятия по его ликвидации с углубленным рассмотрением механизмов ликвидации – от рекультивации до использования содержимого свалки.
Как сообщает пресс-служба администрации города, для изучения тела полигона посредством отбора проб управление ЖКХ администрации Сыктывкара готово в 2020 году заказать работу по бурению скважин. Бурение необходимо для выполнения анализа на содержание сухого вещества и теплотворной способности, определения объемов древесного сырья, перспектив для их последующего сжигания, а также определения объемов древесного сырья, не подлежащего сжиганию. Кроме того, это позволит изучить разложившуюся кородревесную массу на предмет возможности использования в практических целях (например, сельскохозяйственных). Бурение позволит получить рекомендации по проведению биологической рекультивации данного объекта, в том числе рекомендации по реабилитации загрязненной территории и изучению влияния кородревесной массы на компоненты окружающей среды.
Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Роман Полшведкин согласился с необходимостью научного подхода к решению данной задачи. В свою очередь и.о. столичного мэра Наталья Хозяинова поручила профильному отделу управления ЖКХ совместно с представителями научного сообщества разработать итоговый план эффективного упразднения полигона кородревесных отходов. Полное исследование позволит реализовать наиболее качественное эффективное решение многолетней проблемы города.
Галина ГАЕВА
Фото БНК
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