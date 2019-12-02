Почта России открывает зимнюю декаду подписки

Скидку до 40% на печатную прессу получат физические и юридические лица в период зимней декады подписки. Со 2 по 12 декабря пройдет Всероссийская декада подписки,в ходе которой во всех почтовых отделениях, а также на сайте podpiska.pochta.ru клиенты Почты смогут подписаться на газеты и журналы со значительными скидками.

Традиционно до 40% будет снижена стоимость на более чем 1 500 развлекательных, политико-экономических, научных, детских журналов и газет.

На доставку федеральных и региональных СМИ, включенных в каталог почтового оператора, также предоставляется дополнительная скидка в размере 10% и 15%. По каталогам других подписных агентств – на 5% и 10% соответственно. В них газеты и журналы выделены специальными индексами с буквенными обозначениями.

«Всероссийская зимняя декада подписки проводится Почтой России в четвертый раз и вызывает положительную реакцию наших клиентов, посетителей отделений связи и пользователей сайта podpiska.pochta.ru. Подписка – это не только оригинальный новогодний подарок для себя или близких. Это возможность сделать доброе дело и выписать полезные издания для подопечных детских домов, учреждений для престарелых и ветеранов, сельских библиотек в рамках благотворительной программы «Дерево добра», – отмечает заместитель генерального директора по почтовому бизнесу и социальным услугам Ярослав Мандрон. – Мы считаем важным поддерживать институт подписки, в том числе, предоставляя значительные скидки в тандеме с издателями». Кроме того, сохраняется размер и условия действия льгот на доставку изданий, согласованных Экспертным советом по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России. Получить максимальную скидку в размере 25% можно по каталогу Почты России, а также 20% — через альтернативные подписные агентства. В список входят свыше 2500 наименований, среди которых федеральные и региональные издания.

Тем временем в почтовых отделениях продолжается популярная благотворительная акция «Дерево добра», где каждый неравнодушный гражданин может оформить подписку на любое издание в пользу социальных учреждений: детских домов, интернатов, домов для ветеранов и престарелых. Принять участие в программе также можно на странице акции podpiska.pochta.ru/derevo-dobra.

УФПС Республики Коми