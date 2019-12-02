В центральном почтовом отделении Сыктывкара начала работать почта Деда Мороза

Почта России открыла новогоднюю почту для писем Деду Морозу в центральном отделении почтовой связи города Сыктывкара, по адресу ул. Ленина, 60. Опустить письмо с желанием в специально оформленный к празднику почтовый ящик можно с 1 декабря и до конца новогодних праздников.

Чтобы письмо точно попало к волшебному адресату, необходимо правильно заполнить адресные строки на конверте «162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, почта Деда Мороз», и наклеить на него марку. Адрес резиденции размещен у почтового ящика.

Новогодняя традиция отправлять письма и открытки зимнему волшебнику пользуется большой популярностью. Она позволяет задолго до боя курантов создать праздничную атмосферу, подарить детям предвкушение радости и укрепить веру в чудо.

Письма и открытки Деду Морозу проходят приоритетную обработку. Они ежедневно отправляются в резиденцию зимнего волшебника. Только в прошлом году Почта России доставила в Великий Устюг свыше 200 тысяч писем с заветными желаниями детей и взрослых.

УФПС Республики Коми