Спортсмен из Коми в десятке на Кубке мира

В финской Руке прошел первый этап Кубка мира по лыжным гонкам. Участие в составе сборной России принимали и лыжники из Коми. Лучший результат – десятое место – показал устьцилём Илья Семиков.

В первый стартовый день в спринте классическим стилем Илья Семиков занял десятое место. Это был второй результат среди россиян, а лучшее время, заняв четвертое место, показал лидер сборной Александр Большунов. Победу одержал норвежец Йоханнес Клэбо. Другой представитель Коми Илья Порошкин из Сыктывкара совсем провалил гонку и был здесь лишь семидесятым. В спринте среди женщин представительница Корткеросского района Ольга Царева заняла 63 место.

На следующий день спортсмены соревновались в дистанционных гонках классическим стилем. Тут лучший результат среди всех россиян показала Наталья Непряева. Она стала третьей на классической «десятке». Первой была норвежка Тереза Йохауг. Ольга Царева заняла лишь 54 позицию. У мужчин на «пятнашке» первенствовал фин Ийво Нисканен. Среди россиян до пьедестала не добежал никто. Илья Порошкин немного реабилитировался за провал в спринтерской гонке, замкнув двадцатку лучших лыжников, а Илья Семиков был 43-м.

Заключительный день мировых лыжных баталий борьба за медали развернулась в гонках преследования свободным стилем. Тут свое слово вновь сказали неутомимые норвежцы. В десятикилометровой гонке первенствовала Тереза Йохауг, а в пятнадцатикилометровой среди мужчин победил действующий обладатель Кубка мира Йоханнес Клэбо, давший понять соперникам, что не намерен расставаться с титулом. Ранее Клэбо хуже давались дистанционные гонки, но в межсезонье он стал тренироваться с акцентом именно на них. Судя по всему, это и дало плоды. Россияне до призовых мест вновь не добежали. Илья Порошкин был 21-м.

Ярослав СЕВРУК

Фото из архива «Республики»