В бизнес из спецназа

Основатель, главный тренер кроссфит и воркаут центра «ГОНЧАР» сыктывкарец Роман Гончар стал предпринимателем в режиме онлайн под наблюдением интернет-аудитории, которая следила за каждым его коммерческим шагом. Амбассадор Центра «Мой бизнес» рассказал «Республике» историю своего успеха.

Под занавес года в Республике Коми назвали победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Лучший социальный проект – 2019». В результате регионального этапа конкурса на федеральный уровень прошло шесть проектов. Один из них – проект кроссфит и воркаут центра «ГОНЧАР» стал лидером в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере здорового образа жизни, физической культуры и спорта». Роман Гончар шел к этому полтора года. Целенаправленно, упрямо и с безусловным позитивным настроем.

10 апреля 2018 года Роман Гончар написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте»: «У меня есть цель в жизни – приобщить как можно больше людей к здоровому образу жизни! Чтобы дети росли в здоровых семьях! Поэтому я решил открыть свой фитнес-центр, направленный на популяризацию здорового образа жизни. Я буду описывать, как открываю этот центр. Надеюсь на вашу поддержку в этом деле. Пока что я почти не разбираюсь в предпринимательстве, у меня нет средств, но у меня есть главное – это огромное желание».

Открытость к новому опыту, общению и страстное стремление воплотить мечту в жизнь вели сыктывкарца вперед.

– Я окончил Военно-морской политехнический институт. Инструктор-водолаз. Более 70 прыжков с парашютом и веревкой. Ветеран боевых действий, служил в морской пехоте больше семи лет, в морском спецназе, на корабле. Имею государственные награды. Пробежал семь марафонских дистанций. Донор, – рассказал о себе Роман Гончар, чеканя фразы, как полагается военному.

Свой восьмой «марафон» – открытие спортивного центра – молодой человек «пробежал», регулярно и честно описывая то, что с ним происходило на этапе становления. Сначала личности, а затем бизнеса.

– До армии я ненавидел бег и подтягиваться. Для меня было ужасом, когда я думал, что в армии на утренней пробежке бегают по три километра. Но когда я попал на срочную службу, то сразу понял, что подтягиваться и бегать я буду постоянно. А так как я уже тогда знал, что буду служить по контракту, решил полюбить то, что ненавижу. Я начал разбираться, почему я плохо бегаю и подтягиваюсь, стал спрашивать у подготовленных в этом плане товарищей, и у меня начало получаться. Для меня тогда это был вау-эффект. И мне это начало нравиться. Сейчас я не представляю себя без бега и подтягиваний. Это была моя первая маленькая победа в борьбе со своими эмоциями, – поделился собеседник издания.

Поиск помещения для будущего центра, формирование бизнес-плана, выбор оборудования, ремонт, первые деньги от инвестора, первые клиенты, проблемы и варианты их решения, победы и достижения – все это Роман Гончар описывал на своей странице «ВКонтакте». Там же он получал советы опытных предпринимателей, читал слова поддержки от знакомых и незнакомых, с каждым днем становясь сильнее и ближе к цели.

– Чем я занимаюсь? На данный момент это две сферы деятельности: развитие своего спортивного центра и тренерская деятельность. Кроссфит – это не просто спорт. Он во многом похож на систему подготовки морского спецназа. Это преодоление себя. Кроссфит выявит твои слабые стороны и будет бить туда до тех пор, пока слабая сторона станет сильной. И даже те, кто говорит, что у них нет времени, что у них дела, работа, семья, переезд, могут найти время для кроссфита. Достаточно всего три-четыре часа в неделю с учетом дороги до зала. А что такое четыре часа в неделю? Это всего 2,38 процента твоего времени. И не говори мне то, что у тебя нет времени. А что я успел к своим 30 годам? Основал бесплатный клуб бега. Организую спортивные мероприятия. Привлек более 2,5 миллиона рублей инвестиций и с нуля открыл фитнес-центр, распродав 45 процентов акций еще не существующей компании, – рассказал Роман Гончар, который точно знает, как сделать тело, изменить сознание и построить дело.