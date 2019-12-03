Фестиваль для молодых профессионалов

Школьники из Сыктывкара, Сыктывдинского и Койгородского районов «окунутся» в профессии на Шондi pro 2019

5 декабря в рамках деловой программы пятого открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Коми в КСЦ «Ренова» состоится грандиозное событие – осенний фестиваль профессий «Шондi pro 2019».

Мероприятие направлено на формирование положительного образа предпринимателя и вовлечение в сферу малого и среднего предпринимательства подростков и молодежи. Основанием для проведения фестиваля является реализация национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Организаторы мероприятия – Центр развития предпринимательства и Сыктывкарский политехнический техникум.

В фестивале примут участие более тысячи школьников из Сыктывкара, Сыктывдинского, Койгородского районов в возрасте от 14 до 17 лет. При участии министерства образования, науки и молодежной политики Коми и министерства культуры, туризма и архивного дела региона будут организованы 15 площадок.

Для школьников запланированы интересные мастер-классы и профессиональные пробы по направлениям: медицина и социальный уход, лесное хозяйство, информационно-кабельные сети, технология моды, флористика, кондитерское дело, парикмахерские услуги, транспортный сервис, эстетическая косметология, электромонтаж, предпринимательство, дизайн, ветеринария, культура, искусство, творчество. Под руководством наставников – признанных мастеров в своих областях дети смогут прикоснуться к разным специальностям.

– Одна из ключевых проблем в ранней профориентации – это невозможность «примерить» на себя ту или иную профессию, что-то реально сделать руками. Фестиваль профессий станет той самой платформой, которая обеспечит практическое знакомство школьников с востребованными и перспективными профессиями. Детям представится возможность погрузиться в работу через выполнение кейсовых заданий в самых разных индустриях вместе с отраслевыми экспертами, – рассказал директор Центра развития предпринимательства Сергей Жеребцов.

В рамках Шондi pro 2019 также пройдет выставка действующих субъектов предпринимательской деятельности Республики Коми – социальных партнеров и работодателей образовательных организаций региона.

Представители Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Сыктывкара проведут мотивационный профориентационный тренинг «Путь к мечте», а специалисты Центра занятости населения Сыктывкара займутся проф-консультированием школьников. Организаторы фестиваля также запланировали мастер-классы по адаптации произведений классической русской литературы под комиксы, интерактивную игру «Литературная кухня» от Коми республиканской юношеской библиотеки, трансляцию профориентационных роликов профессиональных образовательных организаций и историй успеха представителей малого и среднего бизнеса региона.

Напомним, пятый открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» Республики Коми – 2019 пройдет в Сыктывкаре 2-6 декабря. Соревновательными площадками чемпионата выступят 12 образовательных организаций столицы региона. Свое профессиональное мастерство по 35 компетенциям покажут 252 участника. За их подготовку отвечают 194 эксперта-компатриота. Оценивать работу будет 31 региональный эксперт. В работе чемпионата примет участие руководитель региональных программ союза «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Людмила Иванюк.