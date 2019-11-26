Дмитрий Бушуев: «Мы соберем на сцене ожерелье Финноугории»

Восемьдесят лет назад в Сыктывкаре впервые выступил ансамбль, который впоследствии стал известным коллективом – Государственным ансамблем песни и танца Республики Коми «Асъя кыа». В предвоенном 1939 году концерт проходил в актовом зале Коми пединститута. Сейчас коллектив – это часть республиканской филармонии. Именно на ее сцене 29 ноября ансамбль представит премьеру программы «Ожерелье Финноугории», созданную в рамках 80-летнего юбилея «Асъя кыа» и поддержанную грантом главы Коми. А 11 декабря пройдет юбилейный концерт. О том, что ждет зрителей и как прошли недавние гастроли в Германии, «Республике» рассказал художественный руководитель ансамбля Дмитрий Бушуев.

– «Асъя кыа» вернулся с гастролей, которые прошли в Германии в рамках проекта «Русские сезоны». Как приняла вас зарубежная публика?

– Предыдущие выступления коллектива в Германии проходили двадцать три года назад, в 1996 году. Тогда мы принимали участие в фестивалях народных коллективов. Сейчас же это была сольная программа «Мифы северной тайги». Мы дали в Берлине два масштабных концерта и провели два музыкальных лектория для детей и широкой аудитории. На этих мероприятиях побывало более восьмисот человек. Среди зрителей были и немцы, и эмигранты из России. Встретили даже нашего земляка – бывшего воркутинца. А после одного из концертов за кулисы пришла девушка, которую нам представили непальской принцессой. Она оценила наше выступление и очень внимательно разглядывала костюмы. Дело в том, что ткани и цвета во многом оказались схожи с непальскими. Хотя по виду девушки я бы даже не сказал, что она принцесса. Одежда совершено европейская. Общались мы через переводчика. Принцесса выразила желание, чтобы мы выступили в Катманду, взяла наши контакты. Будем ждать приглашения.

– А какие-то еще приглашения получили в этой поездке?

– Многие зрители отмечали, что каждый номер особенный, не похож на другие. То есть наши районы уникальны – традиции севера отличаются от южных. Костюмы, язык, музыка, хореография – все получило одобрение публики. Европейские зрители вообще очень любят народную культуру. Будем вести переговоры, чтобы в ближайшее время вернуться, но уже, может быть, с каким-то туром. И не только по Германии. Тем более такой опыт у коллектива есть. Выезжало 55 человек, это вместе с работниками цехов и административной группой.

– А сколько всего человек сейчас в ансамбле? За последнее время пришло много молодежи.

– В коллективе семьдесят пять человек. 24 – это артисты балета, 34 – хора, и 17 музыкантов оркестра. Сейчас у нас состав укомплектован, свободных ставок нет. Хотя желающие стать частью коллектива есть. Мы вынуждены отказывать им. Но если будут очень талантливые люди, тогда, конечно, найдем возможность принять их в ансамбль. Да, за последние года два к нам пришло много молодежи, это радует. Им есть где и как реализоваться. Радует и то, что можем предложить артистам достойные условия по сравнению с другими регионами – и материальные, и творческие.

– Как часто вы выступаете на родной сцене?

– В месяц даем в среднем по четыре больших сольных концерта. Бывает, что отдельно проходят хоровые, оркестровые и балетные программы. Участвуем в сводных и праздничных концертах. Плюс к этому постоянно выпускаем премьеры. Так что сказать, что мы сидим и ждем концерта, нельзя. Работа идет все время.

– Сейчас вы готовите юбилейный концерт. Что именно представите зрителям?

– Идея концерта предельно проста и сложна одновременно: представить путь ансамбля, рассказать, с чего начинали, через что прошли и где находимся сейчас. Как понимаете, восьмидесятилетняя история коллектива богата. Но мы постараемся сделать все очень интересным и динамичным, не затянутым. Обязательно будут поздравления от наших коллег, традиционно пригласим ветеранов – тех, кто создавал славу «Асъя кыа». И, конечно, покажем всю красоту репертуара ансамбля.

– Другое событие юбилейного года – это новая программа «Ожерелье Финноугории». Чем она запомнится публике?

– Думаю, программа станет особенной, хотя бы потому, что в ней мы беремся за материал, который никогда еще не исполняли. Она соберет в одном сценическом действии мордовскую, удмуртскую, марийскую и коми культуру. Конечно, хотелось бы взять еще и карелов, и вепсов, но, к сожалению, нельзя вместить в одну программу все финно-угорские народы. Поэтому мы решили сосредоточиться на наших соседях, наиболее известных своими танцами и музыкой. Здесь зрители увидят и знаменитую удмуртскую пляску «Тыпыртон», завязанную на мелкой технике, и игровых сурских мордовочек, и башкирских марийцев. Хор споет на национальных языках финно-угорских республик. Яркие стилизованные костюмы будут отличаться от привычных нам коми нарядов. Для программы «Ожерелье Финноугории» было создано 188 костюмов. Помимо необычных украшений зрители смогут оценить головные уборы – высокие мордовские кокошники, марийские шимакши, сысольские сборники, а также особые набедренные украшения мордовского женского костюма – пулаи. Ну а главным украшением станет постановка «Весенняя Сысола». Это первое масштабное обращение коллектива к традициям Сысольского района.

Композитором постановки выступает народный артист Коми Александр Горчаков, который в соавторстве с Алексеем Чашниковым работал над «Самобытной Ижмой». «Весенняя Сысола» станет первым масштабным обращением ансамбля к традициям гуляний и праздников Сысольского района Коми. Постановка реализуется при поддержке гранта главы Коми. Всего на ее подготовку было потрачено порядка 2,6 миллиона рублей: сам грант, поддержка правительства, министерства культуры региона и средства филармонии.

– То есть в этой программе коллектив всерьез обратился к культурам других регионов. Как в таком случае отбирался материал?

– Работали в сотрудничестве с коллегами из национальных коллективов. Попросили подобрать самые яркие, самые интересные танцы, музыку и песни. Словом, все то, что отличает именно их культуры. Пригласили коллег из Марий Эл и Удмуртии поставить несколько номеров. В общем, состоялся такой творческий обмен и диалог.

– А что будете готовить во второй части сезона?

– Следующий год станет юбилейным годом Победы, и мы, конечно, обратимся к военной теме. Хор и оркестр совместно с солистами филармонии посвятят военным произведениям вечер хоровой музыки. А главной постановкой станет «Брестская крепость».

Беседовал Артур АРТЕЕВ

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