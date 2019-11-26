Новая парадигма мышления

В Сыктывкаре прошел первый региональный форум о продвижении бизнеса в социальных сетях «КÖМИ SMM»

Событие состоялось 24 ноября на площадке Дома дружбы народов Коми. В качестве участников заявились свыше 800 человек из Сыктывкара, Ухты и других городов и районов республики: предприниматели, журналисты, блогеры, студенты, представители различных профессий. В десятичасовой программе форума – десять спикеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Курска и Сыктывкара.

– Я не ожидал, что будет так насыщенно: полный зал, мощные спикеры, на которых действительно пошли люди. Запрос от предпринимательства сформировался, они ждали именно такого события, – подчеркнул министр экономики Республики Коми Константин Плехов. – Такие мероприятия должны стать толчком для развития бизнеса в регионе, но предпринимателям надо помогать: переформатировать их головы, прокачивать, чтобы они не были зашоренными, не работали в привычных рамках, а все время росли. Нужно находить болевые точки и помогать справляться с их рисками, действуя на опережение, смотря на несколько шагов вперед, в том числе путем проведения таких форумов.

Среди тем форума – персонализация бренда; пошаговое погружение бизнеса в соцсети; продвижение рекламных площадок мастеров в сфере услуг красоты; автоматизация работы в Instagram; как привести клиента и сделать это дешево; как и зачем вовлекать аудиторию в соцсетях; влияние личного бренда и практические советы для его развития и другие. Хедлайнером форума стал корпоративный бизнес-тренер отраслевых гигантов Илья Кусакин. Одним из его посылов аудитории был: «Сегодня бизнес переживает тренд на открытость, ощущает потребность в концентрации и креативности».

Министр инвестиций, промышленности и транспорта Коми Александр Ремига опубликовал в своем аккаунте селфи с форума.

– Впечатления только положительные, – отметил Александр Ремига. – Организаторы форума получили очень серьезный отклик жителей Сыктывкара и региона в целом. Я сторонник того, чтобы такие мероприятия проходили как можно чаще. Иногда отдельным словом, которое услышишь от авторитетного спикера, можно изменить парадигму мышления. Для молодежи это крайне важно, и на это сейчас надо делать ставку.

Своими впечатлениями и фотографиями с места событий участники форума делятся в соцсетях, помечая их хештегом #комиэсэмэм.

«Время не стоит на месте, и постоянно появляются новые форматы коммуникации людей. И для того, чтобы быть всегда на острие прогресса, надо постоянно учиться. Присутствуя на форуме, я убедился, что большую часть своей деятельности на поприще контент-менеджера я делаю правильно», – написал сыктывкарец Семен Кулешов.

Форум стал частью всемирной недели предпринимательства. Организован АНО Республики Коми «Центр развития предпринимательства» в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при содействии правительства Республики Коми.

Запись выступлений всех спикеров доступна в официальной группе форума «ВКонтакте»: vk.com/mbrkomi.