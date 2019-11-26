«Праздник Севера» в день рождения Воркуты

В канун 76-летия заполярного города в Воркуте прошел ежегодный «Праздник Севера», главным событием которого традиционно стали гонки на оленьих упряжках. Колоритное мероприятие, выражающее этнографические особенности арктического региона, давно стало визитной карточкой Воркуты.

Праздничные мероприятия стартовали еще в субботу, когда на площади у городской мэрии состоялась торжественная церемония открытия обновленной Доски почета. Занесение на Доску почета муниципального округа является формой общественного признания и поощрения за достижения в решении социально значимых для города задач. В этом году на Доску почета были традиционно занесены фотографии 32 передовиков предприятий и организаций Заполярья. Мэр Игорь Гурьев вручил отмеченным труженикам памятные свидетельства и поблагодарил их за добросовестный труд на благо Воркуты.

В воскресенье в 10 утра на площади Центральной состоялась церемония открытия «Праздника Севера». Воркутинцев и гостей города приветствовала министр национальной политики Республики Коми Галина Габушева, отметившая, что проведение таких мероприятий дает возможность окунуться в традиции коренных народов Севера, узнать уклад их жизни.

Руководитель администрации Игорь Гурьев поблагодарил участников гонок на оленьих упряжках за яркое зрелище, которым они ежегодно радуют горожан, а также компанию «Воркутауголь», выступающую постоянным спонсором данного мероприятия.

Гонки на оленьих упряжках проводятся в Воркуте с 1999 года и почти два десятилетия являлись завершающим этапом в череде праздничных мероприятий Спартакиады народов Севера России. С 2018 года они внесены в топ-200 лучших мероприятий Национального календаря событий страны.

В этом году в заездах на оленьих упряжках приняли участие 17 мужчин и шесть женщин из СПК «Красный октябрь» (Ненецкий автономный округ) и ПСК «Оленевод» (Воркута) в возрасте от 16 лет, в том числе победители и призеры заездов прошлых лет.

Старт гонкам был дан от площади Юбилейной по центральной улице города до УСЗК «Олимп». Каждый год к участию в мероприятии активно присоединяются молодые оленеводы, которые с детства учатся управлять упряжками, ведь для них олень как «арктический танк» – незаменимое средство передвижения в тундре.

Как сообщает пресс-служба администрации Воркуты, среди мужчин быстрее всех трассу прошел Василий Вылко (СПК «Красный октябрь»), на втором месте Антон Хозяинов (ПСК «Оленевод»). По сложившейся традиции компания «Воркутауголь» подарила победителю среди мужчин новый снегоход «Буран». Ключи от техники лидеру гонки передал лично генеральный директор компании Сергей Лихопуд.

В женском заезде, призом в котором стал ценный подарок от администрации города, лучшее время показала Наталья Хозяинова (ПСК «Оленевод»), второй к финишу пришла Софья Хозяинова (ПСК «Оленевод»), на третьем месте Юлия Тайборей. Наталья и Софья Хозяиновы с аналогичным результатом завершили заезды и в прошлом году, причем Наталья третий раз подряд становится победительницей этих состязаний.

Специальный приз, учрежденный для самого молодого участника гонок, получил шестнадцатилетний Егор Хозяинов (ПСК «Оленевод»).

Также в рамках «Праздника Севера» на открытой сцене универсального спортивно-зрелищного комплекса «Олимп» прошел ежегодный конкурс детских и женских национальных костюмов – хантов, ненцев и коми. Самый красивый наряд определяли по аплодисментам зрителей. Все участники конкурса получили сладкие призы, а победители были награждены ценными подарками.

Во время праздника на площади Центральной работала торговая ярмарка, жители и гости города могли покататься на оленьих упряжках и снегоходах, посетить чум и отведать блюда национальной кухни народов Крайнего Севера. Для маленьких горожан подготовили спортивно-развлекательную программу.

Лина ПЕРОВА

Фото пресс-службы администрации Воркуты