Сыктывкарцы услышат «Фонограф»

Завершающий концерт джазового абонемента известных российских коллективов пройдет 3 декабря в театре оперы и балета Коми. В рамках абонемента сыктывкарские меломаны уже услышали выступление оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема, а также легендарного исполнителя Сергея Манукяна. Героем третьего концерта будет Сергей Жилин и его коллектив «Фонограф-Джаз-Бэнд».

– Для того чтобы зрители нашего города и гости столицы республики могли побывать на всех этих концертах, мы запланировали их в разные месяцы, – рассказал «Республике» директор театра Дмитрий Степанов. – Мы вели переговоры с коллективами в течение года. Было непросто собрать востребованных джазовых музыкантов, известных во всем мире.

Концерт Сергея Жилина и его коллектива станет живым общением со слушателями. Сыктывкарцев ждет настоящий джазовый спектакль с самыми разными художественными темами и оттенками, виртуозным исполнением и импровизацией.

Сергей Жилин – пианист, дирижер, аранжировщик, композитор и педагог, руководитель музыкальных коллективов, объединенных общим названием «Фонограф». Сегодня его смело можно назвать одним из самых ярких и авторитетных деятелей современной джазовой и популярной музыки.

Оркестр участвовал в таких музыкальных проектах Первого канала, как «Две звезды», «Достояние республики», «Голос». Однако в первую очередь Сергей Жилин – виртуозный джазовый пианист, которому аплодировали не только в России, но и во многих странах мира. Сегодняшние его проекты – это соединение русской классической музыки с достижениями современного джазового искусства, и необычайно обаятельная музыка 20-х годов прошлого века, и авторские версии джазовых хитов.

Масштабный проект для любителей джаза в республиканском театре оперы и балета реализуется благодаря гранту главы Коми.

Артур АРТЕЕВ

Фото из открытых источников