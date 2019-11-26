Дмитрий Алиев сразится за золото в Турине

Ухтинский фигурист Дмитрий Алиев прошел в финал серии Гран-при по фигурному катанию. На соревнованиях в итальянском Турине спортсмен будет бороться за высшие награды с лучшими фигуристами мира.

На недавнем этапе Гран-при в России ухтинец занял второе место, уступив золото Александру Самарину. В итоге именно эти два спортсмена по результатам набранных очков на всех предыдущих этапах Гран-при прошли отбор на участие в финале. Об этом со ссылкой на президента Федерации фигурного катания на коньках России Александра Горшкова сообщает ТАСС.

Кроме того, в соревнованиях женщин в финале выступят четыре воспитанницы Этери Тутберидзе – олимпийская чемпионка Алина Загитова, Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова.

Сборная России станет самой многочисленной на финале серии, который пройдет с 5 по 8 декабря в итальянском Турине. А уже с 24 декабря начнется чемпионат России по фигурному катанию.

Ярослав СЕВРУК

Фото с сайта Федерации фигурного катания на коньках России