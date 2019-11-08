Илья Семяшкин заменил Наталья Михальченкову

Наталья Михальченкова оставила пост заместителя председателя правительства Коми, уступив его министру труда, занятости и социальной защиты региона Илье Семяшкину. Об этом глава республики Сергей Гапликов сообщил на заседании правительства 6 ноября.

Распоряжение об освобождении Натальи Михальченковой от должности было подписано руководителем региона еще накануне, 5 ноября. На заседании глава Коми пояснил, что его экс-заместитель, курировавшая социальную сферу, переходит на новое место работы.

– Спасибо вам за работу, ваш опыт получил высокую оценку на федеральном уровне, – обратился Сергей Гапликов к присутствующей на заседании Наталье Михальченковой.

– Прежде всего хотелось бы выразить слова благодарности за оказанное доверие и честь работать под вашим руководством в команде правительства, а министрам – за партнерство, которое сформировалось в работе по решению государственных задач развития социальной сферы региона, – ответила экс-зампред, выразив надежду, что это партнерство продолжится и на ее новом месте работы.

Поблагодарив Наталью Михальченкову, руководитель региона объявил, что теперь на должность заместителя по социальному направлению назначается Илья Семяшкин, выразив уверенность, что опыта и знаний у него для такой работы достаточно.

Анна ПОТЕХИНА

Фото rkomi.ru