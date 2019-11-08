Валерий Козлов и Алексей Осташов избавились от приставки и.о.

Кадровые назначения произведены в соответствии с распоряжением главы Коми от 6 ноября.

Экс-мэр Сыктывкара Валерий Козлов, с 10 июля возглавляющий представительство Коми в Северо-Западном регионе России в статусе исполняющего обязанности, распоряжением главы республики назначен на должность представителя региона в СЗФО.

На должность министра юстиции Республики Коми назначен Алексей Осташов, руководивший этим ведомством в статусе исполняющего обязанности с июня 2019 года.

Лина ПЕРОВА

Фото сыктывкар.рф и rkomi.ru