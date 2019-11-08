Жителей и гостей Сыктывкара ждут на «Фестивале первого снега»

В эту субботу, 9 ноября, на республиканском лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной состоится «Фестиваль первого снега». Спортивно-развлекательная программа начнется в полдень.

«Прошедший снегопад создал все условия для массового мероприятия. А самое главное, он дал возможность организаторам провести первые старты в этом сезоне на лыжах для всех желающих», – отметили в минспорта региона.

Кроме массовых забегов, с 12 часов на лыжном комплексе будут работать более десяти площадок. Спортсмены-лыжники и биатлонисты региона проведут мастер-классы по зимнему регби и по подготовке инвентаря к соревнованиям.

Организаторы покажут, как работает снежная пушка, которая используется для подготовки трасс. Для юных гостей праздника пройдут веселые старты. Малыши смогут покататься и на пони.

Во время праздника будет работать площадка ГТО для желающих пройти пробное тестирование. Любители спокойного отдыха смогут сыграть в дартс и бочче.

Гостей праздника ждет также развлекательная программа с конкурсами и призами. А на сцене выступят творческие коллективы Сыктывкара и Сыктывдинского района, сообщили в минспорте Коми.

Роман СЕМЕНОВ

Фото nevnov.ru