Выборы ректора СГУ отложены на неопределенный срок

Процедура аттестации кандидатов на должность ректора СГУ имени Питирима Сорокина откладывается. Об этом 5 ноября было сообщено участникам внеочередного заседания Ученого совета СГУ, в повестке которого значился всего одни вопрос – выборы ректора.

Как сообщается на сайте вуза, на заседании ученого совета было зачитано письмо от департамента государственной службы и кадров минобрнауки России, в котором сказано, что заседание аттестационной комиссии по проведению аттестации кандидатов на должность руководителя образовательной организации отложено на более поздний срок.

– Выборы в университете не отменены, они заморожены, – пояснил секретарь комиссии по выборам ректора Дмитрий Пинаевский. – Наш учредитель, минобрнауки России, который утверждает окончательный список кандидатов на выборы ректора, перенес процедуру на более поздний срок. Поэтому у нас нет никакой возможности продолжать процедуру выборов, иначе это будет основанием признать выборы нелегитимными. Из графика аттестационной комиссии на четвертый квартал наш университет исключили. Вероятнее всего, процедура продолжится не ранее 2020 года.

В списке кандидатов на пост руководителя вуза по-прежнему остаются семь человек. Это проректор по экономическим и социальным вопросам СГУ Павел Васильев; профессор кафедры государственного и муниципального управления Коми республиканской академии государственной службы и управления Анна Гагиева; доцент кафедры информационных систем института точных наук и информационных технологий СГУ Владимир Миронов; и. о. ректора СГУ Ольга Сотникова; предприниматель Александр Сычев; профессор департамента правового регулирования экономической деятельности финансового университета при правительстве России Рита Тория и первый проректор СГУ Эмин Ягубов.

Галина ГАЕВА

Фото из архива «Республики