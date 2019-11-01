В Коми написали этнодиктант

В преддверии Дня народного единства в российских регионах состоялся Большой этнографический диктант. В Коми образовательная акция прошла на 90 площадках, главной из которых стал зал республиканского Дома дружбы народов. Здесь свои знания по этнографии решили проверить более сотни человек. В их числе и корреспондент «Республики».

Диктант на этой площадке писали министр образования, науки и молодежной политики Коми Наталья Якимова, замминистра национальной политики Коми Вячеслав Попов, директор Дома дружбы Григорий Хатанзейский. Своими яркими праздничными костюмами выделялись представители национально-культурных автономий республики: украинцы, болгары, студенты-киргизы.

Региональный координатор акции Ольга Степанова рассказала собравшимся, как правильно заполнять бланк с ответами. На ответы отводилось сорок пять минут, но практически все участники диктанта сдали работу быстрее. Уже через пять минут после старта акции к волонтерам принесли первые заполненные бланки. Общая сумма баллов, которые можно набрать за выполнение всех заданий, – сто.

Задания диктанта состояли из тридцати вопросов. Из них десять на региональную тематику. Их придумала сама Ольга Степанова. В частности, нужно было вспомнить, как по-коми звучит название реки Мезень и на сколько периодов делится древний коми охотничий календарь. Те, кто знает коми язык, легко перевели название национального парка «Югыд ва».

В общей части диктанта вопросы были разного уровня сложности. Скорее всего, для жителей Коми не составило труда выбрать из четырех групп языков финно-угорские. А вот сказать, к кухне какого народа принадлежат пироги губадия, хуплу, чепалгаш и янтык, может, наверное, только знаток традиционной кухни. Еще один сложный вопрос: как сейчас называются такие российские народы, как тунгусы, гиляки, ламуты и гольды.

Корреспондент «Республики» не испытал затруднений при ответе на вопросы, какой народ называют кузнецкими татарами и группы какого народа котляры, ловари, сэрвы, влахи и крымы.

В этом году одной из площадок для написания этнодиктанта впервые стала Национальная детская библиотека имени Маршака. Здесь проверить свои знания собралось порядка тридцати человек.

Также диктант впервые прошел в зале регионального Центра народного творчества и повышения квалификации. Всего диктант здесь писали двадцать человек.

Для тех, кто не смог проверить свои знания на региональных площадках, организовано онлайн-тестирование на официальном сайте Большого этнографического диктанта с 1 по 4 ноября. Правильные ответы на задания будут размещены на сайте www.miretno.ru 10 ноября, публикация индивидуальных результатов – 12 декабря.

Артур АРТЕЕВ

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