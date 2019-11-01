Парк машин скорой помощи пополнился

В Коми поступили еще 32 машины скорой медицинской помощи. Об этом Сергею Гапликову доложил министр здравоохранения региона Дмитрий Березин, сообщает пресс-служба главы РК.

Напомним, руководитель региона поставил перед правительством республики задачу по масштабному обновлению автопарка службы скорой помощи. Для ее решения были привлечены средства из различных источников, что позволило закупить в этом году 57 машин скорой помощи.

За счет средств резервного фонда правительства Российской Федерации в Коми поступили 32 автомобиля скорой медицинской помощи класса «В», в ближайшее время ожидается поставка еще четырех автомобилей класса «С». Автотранспорт будет распределен в центральные и городские районные больницы.

По распоряжению Сергея Гапликова из республиканского бюджета выделены средства на приобретение 11 автомобилей скорой помощи, пяти легковых санитарных машин и одного трэкола – для Воргашора. 11 октября семь реанимобилей уже поступили.

Кроме того, по соглашению о сотрудничестве между правительством Республики Коми и Монди СЛПК планируется приобрести четыре автомобиля – для больниц Койгородского, Усть-Куломского, Корткеросского и Прилузского районов.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru