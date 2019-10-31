Стартап для фермеров и сельских кооперативов

Помогать становлению на селе кооперации и фермерства отныне в Коми будет центр компетенций, созданный при Центре господдержки АПК и рыбного хозяйства РК. Новым возможностям в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» было посвящено межрегиональное совещание с главами муниципалитетов, организованное Министерством сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми.

За последние годы количество фермерских хозяйств в республике существенно сократилось: было 398, стало 269. Но у этой формы хозяйствования огромный потенциал, главное – грамотно выстроить организационную работу и помочь тем сельчанам, кто хочет зарабатывать фермерством. В Коми приоритетным для таких хозяйств является молочное производство. 36 процентов от общей численности поголовья крупного рогатого скота приходится на фермерские хозяйства, они производят восемь тысяч тонн молока в год, привела на совещании статистику замминистра сельского хозяйства Ольга Бабина. Далее она рассказала о действующих формах государственной поддержки: субсидиях на содержание животных и на техническое перевооружение, грантах, выделяемых на строительство животноводческих ферм. За семь последних лет малым формам хозяйствования было выделено 240 миллионов рублей грантовой поддержки, реализовано 25 проектов, в полтора раза увеличился товарооборот этих хозяйств – до 65 миллионов рублей. Налоговые отчисления фермеров за этот период составили 21 миллион рублей. И еще, что очень важно, ощутим социальный эффект: с 2013 года благодаря развитию фермерства на сельских территориях республики создано 140 новых рабочих мест.

В этом году гранты для семейных ферм и начинающим фермерам предоставлены на сумму 40 миллионов рублей, а в проекте бюджета на 2020 год средств заложено вдвое больше. С учетом федеральных субсидий общий объем поддержки составит более 75 миллионов рублей.

С 2015 года в бюджете добавили средств и на поддержку сельскохозяйственных кооперативов. Кооперация, как подчеркнула Ольга Бабина, возрождается медленно и тяжело, но начало положено, и ни один из созданных кооперативов не закрылся. Поддержку получили 11 проектов. Направления деятельности – молочное производство, переработка мяса, выращивание картофеля, сбор и переработка дикоросов, покупка у населения живой рыбы и ее переработка. Лидерами по развитию кооперативного движения в Коми являются Усть-Цилемский, Ижемский и Усть-Куломский районы. А, например, в Корткеросском районе за нынешний год создано три кооператива.

Сельским кооператорам с 2015 года оказана поддержка в размере 14,5 миллиона рублей. Эта помощь могла бы быть большей, нужно только найти точки роста и подсказать, какие меры поддержки можно дополнительно получить от государства.

Для сельчан, в одиночку производящих продукцию, кооператив очень выгоден. Он позволяет пользоваться единой базой для переработки, помогает наладить сбыт продукции – реализовывать товар в соответствии с техническими требованиями, экономить на логистике, получать скидки при приобретении кормов и многое другое.

Поддержка сельскохозяйственных кооперативов увеличится в три раза и составит 30 миллионов рублей. На агростартап будет выдаваться до пяти миллионов рублей, на возмещение затрат на приобретение сельскохозяйственных животных и оборудования по производству сельхозпродукции – до 10 миллионов. При этом господдержка должна составлять половину средств на реализацию проекта, вторую половину должен обеспечить сельхозкооператив. Замминистра сельского хозяйства привела пример: кооператив «Усть-Кулом» в сезон заготовки кормов приобрел трактор и практически сразу же получил субсидию в размере 50 процентов от его стоимости.

Также предусмотрены средства на возмещение части затрат на реализацию продукции, закупленной у членов кооператива.

О том, чем и как будет помогать сельчанам недавно созданный центр компетенций, рассказала руководитель Центра господдержки АПК и рыбного хозяйства Наталия Колбасюк. Задача новой структуры – аккумулировать все знания и наработки в сфере малых форм хозяйствования и передать их сельчанам. В центре компетенций подскажут, как зарегистрироваться, встать на учет в налоговую службу, получить кредит, взять в лизинг технику, помогут в бизнес-планировании и подготовке отчетной документации по грантам. В свою очередь связующим звеном между центром и сельчанами должны стать органы местного самоуправления.

Важно, что все услуги центра компетенций бесплатные. В настоящее время с сельскими предпринимателями заключено 19 соглашений, но в минсельхозе рассчитывают, что после проведенного совещания их станет значительно больше.

Галина ВЛАДИС

Фото из архива «Республики»