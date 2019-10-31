«Экология»: сохранить природные богатства и решить мусорную проблему

«Республика» продолжает серию публикаций о том, что намечено и что уже сделано в регионе в рамках указа президента страны «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В медиапроекте, посвященном реализации в Коми национальных проектов, участвуют телеканал «Юрган», информационное агентство «Комиинформ», журнал «Регион», издательский дом «Коми» и газета «Республика». О реализации нацпроекта «Экология» рассказал министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Роман Полшведкин.

Шесть региональных проектов

Ведомство участвует в реализации шести региональных проектов в рамках нацпроекта «Экология»: «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Сохранение лесов», «Чистая страна», «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение биологического разно-образия и развитие экологического туризма», а также реализуемый совместно с Министерством энергетики, ЖКХ и тарифов Республики Коми проект «Чистая вода».

В целом, как подчеркнул Роман Полшведкин, нацпроект направлен на улучшение экологической обстановки и качества жизни населения, учитывая связь экологии со здоровьем. Каждый из проектов содержит конкретные задачи на ближайшие четыре года, по некоторым уже есть результаты.

До 2022 года регион сможет направить на решение экологических проблем более 725 миллионов рублей. 508,5 миллиона из них – средства федерального бюджета, остальное – средства республики, и есть небольшое финансирование по муниципальной составляющей проекта «Чистая вода». Основной объем средств приходится на важный для республики проект «Сохранение лесов».

«Комплексная система обращения с ТКО»

Так называемая мусорная реформа действует в республике почти год, и все жители региона уже почувствовали ее на себе. В первую очередь в цифрах платежек, где появилась отдельная строчка за утилизацию и вывоз твердых бытовых отходов. Министр природных ресурсов рассказал, каких результатов за это время удалось достичь, и о планах на ближайшую перспективу.

– Проект направлен на формирование эффективной системы обращения с отходами, на повышение показателей утилизации и обработки отходов. Для Коми установлен показатель – до 2024 года мы должны выйти на утилизацию и обработку отходов в размере 30 процентов от общего объема образования. Напомню, в республике образуется более 500 тысяч тонн отходов в год. На Сыктывкар приходится порядка 130 тысяч. По сравнению с другими субъектами РФ, конечно, это не такая большая цифра. Но у нас низкая плотность населения, слабая транспортная доступность многих населенных пунктов, поэтому затраты на вывоз отходов достаточно велики. Тем не менее систему надо реализовывать, – отметил Роман Полшведкин.

До 2022 года предстоит реализовать ряд конкретных проектов. Региональный оператор по обращению с ТКО ООО «Ухтажилфонд» участвует в этих проектах инвестиционно. Регоператором запланировано к строительству десять мусоросортировочных станций. Первые из них должны появиться в 2020-2021 годах в Сыктывкаре (мощностью порядка 200 тысяч тонн отходов) и в Ухте (порядка 100 тысяч тонн отходов).

Республика со своей стороны в рамках госпрограммы профинансирует строительство полигонов для мусора. Продолжается строительство полигона в селе Ижма. В прошлом году закончилось строительство полигона и трех площадок хранения отходов в Койгородском районе. Кроме того, ежегодно уже на протяжении четырех лет муниципалитетам казна выделяет субсидии на внедрение системы раздельного сбора отходов – контейнеры для раздельного сбора и контейнерные площадки. За три последних года было закуплено порядка 685 контейнеров и организовано 244 площадки. В этом году должны появиться еще 264 контейнера и 84 площадки. К программе подключились 17 муниципалитетов.

Конечно, пока контейнеров и площадок недостаточно. Людей эта проблема волнует. Каждую субботу в населенных пунктах республики проходят акции по раздельному сбору мусора, в том числе по раздельному сбору опасных отходов – батареек, люминесцентных ламп. Лампы подлежат обезвреживанию на специальных установках, этим занимается противопожарная служба. А вот региональный оператор, надо отдать ему должное, активно начал устанавливать контейнеры для сбора отработанных батареек. Затем они отправляются в Челябинск, где находится единственный в России завод по их переработке.

Самый активный из муниципалитетов по организации раздельного сбора мусора – Сыктывкар. Столица Коми подключилась к этой программе в числе первых, а если точнее, первым подключился Эжвинский район Сыктывкара. Еще в 2015 году за счет собственных средств Эжва закупила контейнеры, сейчас все эти контейнеры обслуживают специализированные организации. Часть собранного пластика идет на переработку, в том числе и в малый бизнес. Например, из пластика изготавливают тротуарную плитку. Есть компании, которые отправляют пластик на переработку в Кировскую и Нижегородскую области. Но, как подчеркнул министр природных ресурсов, надо стремиться к тому, чтобы весь объем отходов из пластика перерабатывался в республике. Тем более, что такой большой потребитель, как АО «Комитекс», готов принимать весь объем пластика региона.

В этом году республика должна прийти к показателю в пять процентов утилизации и обработки от общей массы отходов. Но пока этот показатель на уровне двух процентов. Причина в нехватке основных мощностей – мусоросортировочных станций, а они должны появиться именно при полигонах.

– Пока основной объем мусора идет на полигоны, и без сортировки. Сегодня законодательством запрещено размещение фракций, которые подлежат переработке. Стекло, пластик, алюминий, металлолом, бумага не подлежат размещению на полигонах. Поэтому мы ждем мусоросортировочные станции. К 2024 году они должны заработать в десяти муниципалитетах, – пояснил Роман Полшведкин.

«Сохранение лесов»

Зеленые богатства республики частично находятся под охраной, но на остальной территории разрешены лесозаготовительные работы. Поэтому очень важно соблюсти баланс между экономической и экологической составляющей.

– Основной посыл этого проекта – стопроцентное восстановление лесов, их воспроизводство. И здесь речь идет не только о лесозаготовках, но и о площадях, выбывших вследствие лесных пожаров, болезней леса, ветровалов. Весь этот лес должен быть восстановлен. Сегодня в республике мы подошли к показателю порядка 79,6 процента соотношения такого выбытия и восстановления. Ожидаем, что до 2024 года в целом этот проект выполним, и есть достаточное финансирование, чтобы добиться именно стопроцентного показателя, – отметил собеседник издания.

С 1 января 2019 года вступил в силу закон о компенсационном лесовосстановлении. Леса, вырубаемые под нефтепроводы, газопроводы, линейные сооружения, линии электропередачи, различные промышленные площадки, тоже должны быть в обязательном порядке высажены в таком же объеме.

Саженцы поставляют лесопитомники. В Коми три лесопитомника под крылом лесной службы и один коммерческий лесопитомник Монди СЛПК объемом девять миллионов сеянцев в год, заодно он обслуживает еще и Архангельскую область. Сейчас минприроды рассматривает ряд инициатив от предпринимателей по созданию еще двух питомников, которые могли бы выращивать саженцы и для северной части республики. Ведь посадочный материал должен быть обязательно районирован под тот или иной лесорастительный район.

Что касается защиты лесов, то здесь самое главное – это оснащение лесопожарной службы. В ближайшие годы планируется создать две новые пожарно-химические станции – в Сосногорске и Усть-Куломском районе.

Основной объем средств идет на оснащение лесопожарной и лесохозяйственной техникой специализированных учреждений. В этом году за счет средств федерального бюджета приобретено 20 единиц техники и 14 единиц специального оборудования. Кроме того, региону в сентябре дополнительно было выделено почти 33 миллиона рублей, на которые закуплено еще 14 единиц техники и пять единиц оборудования. В планах закупка трех внедорожников, столь необходимых при тушении пожаров в труднодоступных местностях.

– Этого, конечно, недостаточно, и мы планируем закупку лесопатрульной техники для наших сельскохозяйственных учреждений и лесничеств. К сожалению, имеющаяся техника уже сильно изношена. Последние закупки высокопроходимых уазиков были в 2010 году. Другая проблема – необходимо увеличить штаты лесопожарного центра и финансирование на обслуживание этой техники. Сегодня на одного водителя приходится три единицы техники. То есть в случае серьезных пожаров будем испытывать дефицит кадров. Пока проблема решается таким образом: в лесопожарный сезон набираем дополнительный штат работников по отдельным договорам. На следующий год планируем дополнительное финансирование, чтобы численность лесопожарной службы привести к нормативам, – сообщил Роман Полшведкин.

«Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма»

В 2019 году в рамках этого федерального проекта предусмотрено создание на территории Республики Коми новой особо охраняемой природной территории федерального значения – национального парка «Койгородский».

Последние три года вместе с фондом «Серебряная тайга» минприроды Коми активно занималось проектированием этого парка. Федерация инициативу республики поддержала. Площадь нацпарка составит почти 56 тысяч гектаров. Уже в этом году должно быть принято соответствующее постановление правительства, а со следующего года начнется формирование администрации, штата, оснащение техникой.

– Мы этим не ограничились и предложили Федерации региональную составляющую по созданию и развитию системы особо охраняемых природных территорий регионального уровня. Запланировали создание четырех новых ООПТ, три из них в Арктической зоне. Это позволит изучать в том числе процессы вечной мерзлоты, сохранить эталоны приарктических территорий, – добавил Роман Полшведкин.

Что касается развития туризма на ООПТ республиканского значения, то министр акцентировал внимание на наиболее посещаемых заказниках. Это заказник «Белый» и расположенная на республиканском стадионе имени Раисы Сметаниной прогулочная трасса – Вежалью. Оказывается, это тоже заказник республиканского значения, где активно обустраиваются экологические тропы. Для тех, кто здесь отдыхает, установлены специальные аншлаги с информацией, что можно делать, а чего нельзя.

«Сохранение уникальных водных объектов»

Республика богата реками и озерами, многие из них уникальны, имеют высокое рыбохозяйственное значение, в них обитает много видов ценных рыб. Но главное внимание все же уделено реке Печоре, которая обозначена в указе президента о национальных проектах. В первую очередь речь идет о ликвидации угрозы деградации реки, ее экологической реабилитации.

– Река эксплуатировалась на протяжении многих лет, с 1930-х годов до середины 90-х по ней осуществлялся и сплав древесины, и перевозка грузов, и пассажирские перевозки, по берегам располагались различные производства, в том числе деревообрабатывающие. Все это наложило отпечаток, – пояснил министр.

Печора – река федерального значения, протекает по территории двух субъектов Федерации – Ненецкого автономного округа и Республики Коми, поэтому все работы по ее восстановлению и экологической реабилитации могут быть профинансированы только из федерального бюджета.

– Мы направили свои предложения в федеральный центр, причем не только по очистке берегов и прибрежных полос, но и по расчистке русла. В настоящее время вместе с «Росводресурсами» на шестикилометровом участке близ города Печоры – самом загрязненном – занимаемся проектированием подъема затонувшей древесины, ее там оказалось очень много. Проектируем подъем затонувших судов, барж, металлолома, которые остались на дне. Сами работы, возможно, начнутся с 2021 года. На 2019 год средств на эти цели в федеральном бюджете не запланировано, на 2020-й тоже. Пока занимаемся очисткой прибрежных полос и берегов своими силами в рамках экологических акций и добрых начинаний промышленных предприятий, которые всегда нам помогают. В этом году более 50 километров очищено, в том числе с привлечением волонтеров. Порядка полутора тысяч волонтеров будет привлечено в муниципалитетах, по территории которых протекает река: Троицко-Печорский, Вуктыл, Печора, Усть-Цилемский, – рассказал эксперт.

«Чистая вода»

Основной задачей этого федерального проекта является повышение качества питьевого водоснабжения. В Коми в этом году запланировано окончание строительства водоочистных сооружений в Усинском районе, еще два проекта – в Ухте и Жешарте – продолжат реализовываться в 2020-2022 годах. Уже предусмотрено финансирование, в том числе по линии федерального бюджета. Общая сумма до 2022 года – порядка 368 миллионов рублей, из них 152 миллиона – федеральные средства.

«Чистая страна»

В рамках этого проекта планируется ликвидировать свалки, расположенные в черте городов. В Коми такой объект один – это склад коры в сыктывкарском местечке Лесозавод.

– Все остальные свалки, в том числе свалки коммунальных отходов, расположены в лесном фонде, и это большая проблема сегодня для всех многолесных регионов. Такая же история в Якутии, в Архангельской области. По складу коры мы проектировки ведем, в текущем году скорректировали изыскания, технический проект. Объект достаточно сложный по его технической и технологической реализации, потому что расположен в водоохранной зоне реки Сысолы, и консервация на месте достаточно проблематична. А если вывозить весь объем накопленных отходов – более миллиона кубометров, мы посчитали, что в течение пяти лет по 50-70 крупных самосвалов будут ездить через городскую черту, вывозя эти отходы куда-то. Поэтому даже рассматривали фантастические варианты вывезти их баржей по Сысоле. И не сбрасываем со счетов и такой путь. Работаем с федеральным НИИ экологии, это подведомственное учреждение Минприроды России, которое помогает в наших проектных технических решениях. В следующем году проект приобретет свой контур и, может быть, будет профинансирован по линии федерального центра, – рассказал Роман Полшведкин.

Как отметил министр, свалки в лесном фонде упомянуты не зря, поскольку они главная головная боль ведомства и ни в какой проект не попали. В настоящий момент в Коми в лесном фонде порядка 350 свалок, из них около 150 исторически сложившиеся. Причем решения об образовании этих свалок принимались с 1960-х до конца 80-х годов, когда полномочия еще были у органов местного самоуправления – советов народных депутатов.

Проблема поднималась в рамках Лесного форума, который проходил в Сыктывкаре в июле этого года. На завершающем этапе форума в Москве Роман Полшведкин выступал именно по этой проблеме. Республику поддерживает комитет Госдумы по природным ресурсам и его председатель Николай Николаев. В начале ноября на заседании комитета обсуждение темы будет продолжено. Необходимо внести изменения в федеральный закон об охране окружающей среды, чтобы свалки в лесу были приравнены к объектам накопленного экологического ущерба. И тогда есть возможность получить федеральное финансирование. Сейчас в рамках тех средств, которые Рослесхоз передает в виде субвенций субъектам, санитарная очистка лесов не предусмотрена. А регион со своей стороны тоже не может выделить финансовые средства, потому что это федеральные земли. И вот такой замкнутый круг порождает эту проблему во всех лесных регионах.

– Есть уверенность в том, что этот вопрос удастся решить на уровне Госдумы в виде конкретных поправок в конкретный закон и с выходом на конкретное финансирование, – заключил Роман Полшведкин.

Подготовила Лина ПЕРОВА