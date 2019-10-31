Светлая Сысола

Как Монди СЛПК делает жизнь в Сысольском районе комфортнее и светлее. Результаты социально-экономического партнерства оценили сотрудники отдела сертификации и экологии комбината.

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В центр Сысольского района – Визингу сотрудники предприятия приехали, когда начинало смеркаться. Большое село по-городскому шумело: улицы полны машин и людей. Это был самый оживленный райцентр из тех, где уже удалось побывать. Только после общения с руководством района становится ясно – впечатление сформировано во многом благодаря качественному освещению села.

– Меня очень радует, что преемником наших лесозаготовительных предприятий стала крупная и ответственная компания. Сегодня на селе много вопросов, которые порой нам не под силу решить. На помощь приходит социально-экономическое партнерство. За время сотрудничества с Монди СЛПК был отремонтирован не один десяток соцобъектов, более 200 рабочих мест удалось сохранить и почти сто новых – создать, – поделился впечатляющими результатами работы руководитель администрации Сысольского района Роман Носков.

Важным проектом соцпарт-нерства в районе является реконструкция системы уличного освещения. За два года на это выделено более шести миллионов рублей. Во всех населенных пунктах планомерно меняют провода и светильники. Через год работа будет полностью завершена.

– Старое освещение обходилось дорого: провода ненадежные, лампы энергозатратные, еще и часто перегорали, – продолжил Роман Носков. – И мы вышли с предложением к Монди СЛПК. Благодаря помощи компании преображаются улицы всего района.

Первым шагом на пути к «светлой жизни» стала покупка автовышки на базе ГАЗ. Команда из водителя и электрика самостоятельно проводит все работы по замене проводов и прожекторов.

– Своя автовышка – великое дело. Не нужно заказывать машину из Сыктывкара за огромные деньги. С ее помощью и наряжаем главную елку района, и подрезаем переросшие деревья, – рассказал руководитель администрации Визинги Вячеслав Татаринов. – Надеемся, что жизнь в поселениях станет безопаснее: лесные звери побоятся выходить на свет.

Вячеслав Татаринов как рачительный хозяин поделился, что Визинга со своими 690 новыми светильниками уже выходит на плановую экономию. Вместо 3,6 миллиона рублей райцентр будет платить за освещение менее одного миллиона рублей в год.

Большие проблемы маленьких поселений

Светильники меняют и в небольших населенных пунктах района – Кунибе, Гагшоре, Заозерье, Визиндоре. И для них такая возможность представляет особую ценность.

– Почти все средства, выделяемые на благоустройство, мы ежегодно тратили на оплату освещения. Сегодня иначе. В этом году заменили уличное освещение в Шугрэме – 32 фонаря, – уточнил глава сельского поселения Визиндор Сергей Шадрин. – Благодаря сотрудничеству с комбинатом мы успешно решаем и другие острейшие проблемы. С 2014 года постепенно поменяли все окна в школе – и стало гораздо теплее. В 2017 году приобрели трактор для очистки дорог зимой.

– Благодаря таким изменениям хочется жить в поселке и работать, – добавила директор визиндорской школы Оксана Машкалева.

Счастливые перемены в этом году произошли и у детворы Межадора. В единственном детском саду сильно обветшала крыша. В дождливую погоду тазы стояли даже в детской спальне.

– Выросла заболеваемость, родители стали бить тревогу. И на наш зов о помощи откликнулся Монди СЛПК. Нам выделили 1,3 миллиона рублей, и мы полностью поменяли кровлю, – рассказала заведующая детским садом Нина Кутькина. – Мечта сбылась. Мы очень благодарны компании.

По словам руководителя района, все 27 учреждений образования муниципалитета нуждаются в каком-либо ремонте. И власти поставили задачу – в первую очередь заменить везде кровлю и окна.

Сложнее ситуация в Заозерье. В 2016 году местный детский сад пришлось создать с нуля на базе холодной мастерской школы.

– При поддержке Монди СЛПК мы обустроили необходимые помещения, туалет. Теперь здесь уютно и тепло, – показывая детсад, пояснила глава сельского поселения Заозерье Зайтуна Демина.

Настоящим подарком абсолютно для всех жителей поселка стали новое освещение и дорога в Заозерье. В 2019 году в рамках соглашения с правительством Коми Монди СЛПК выделил на капитальный ремонт участка пути 66,8 миллиона рублей. Теперь между живописными озерами и величественными соснами – образцовое асфальтовое покрытие.

Содержание дорог – больная тема в районах. Там, где комбинат ведет лесозаготовку, на его технику и инфраструктуру всегда рассчитывают. И компания не отказывает. Так, жителям Гагшора в этом году привезли песок под спортивную площадку и дрова на зиму для администрации поселения. В Бортоме в 2016 году уложили железобетонные плиты под уличную сцену, а в 2019-м выделили средства на светодиодные светильники.

Удаленность от цивилизации измеряется не только количеством трудностей, но и степенью красоты природы. Дома стоят на красочных берегах извилистых рек, а дороги ведут в сказочные боры и густые ельники. Природа наступает, берет свое, когда-то завоеванное человеком. И в этих картинах больше не грусти, а гармонии.

В 2019 году Монди СЛПК выделил Сысольскому району 5,6 миллиона рублей – по соглашению о социально-экономическом парт-нерстве с правительством Республики Коми и районами, где ведет лесозаготовку. На эти средства удалось сделать немало полезного для района:

ü продолжена реконструкция сетей уличного освещения

в сельских поселениях Визинга, Куниб, Гагшор, Заозерье, Визиндор;

ü отремонтирована кровля детсада села Межадор;

ü частично заменены окна в школе поселка Визиндор;

ü установлена система видеонаблюдения в детском саду;

ü оказана помощь в организации межрегионального молодежного фестиваля «Кöйдыс»;

ü оказана помощь в организации празднования 20-летия Сысольского землячества в Сыктывкаре, а также дня села в Вотче, Гагшоре, Заозерье, Визиндоре;

ü выделено 15 путевок для ветеранов лесной отрасли в профилакторий Монди СЛПК на общую сумму 440 тысяч рублей.

В диалоге с народом

– Роль социально-экономического партнерства нельзя оценить только количеством средств, проектов, – подчеркнул руководитель района Роман Носков. – С моей точки зрения, роль эта гораздо выше: у людей стало меняться отношение к власти.

По словам зампредседателя общественного совета Сысольского района Владимира Трошева, благодаря Монди СЛПК есть работа, новые машины, неплохие дороги, предоставляется большая помощь сельскому хозяйству, социально значимым объектам. Но особенно почетный гражданин района отмечает большое внимание к пенсионерам, которые регулярно оздоровляются в санатории-профилактории комбината.

– Вклад Монди СЛПК в район заметен, поэтому к предприятию тут относятся положительно, – рассказала председатель представительства «Коми войтыр» в Сысольском районе Лариса Шеремет. – Приятно, что представители компании всегда присутствуют на наших конференциях, стараются помогать и учитывают наше мнение при обсуждении проектов.

Во многом благодаря общественности в список поддержки 2019 года впервые вошли культурные мероприятия. В свое 90-летие район провел много знаковых праздников с достойным размахом.

– С помощью предприятия мы отпраздновали юбилеи Визиндора, Шугрэма. В многонациональном поселке района – Заозерье прошел традиционный праздник «Хоровод дружбы». Но самым ярким и запоминающимся событием года стал второй межрегиональный этно-фольклорный фестиваль «Кöйдыс», – рассказала начальник управления культуры Сысольского района Наталья Дурнева.

Все эти события, безусловно, принесли новые краски в жизнь района. Сысольские населенные пункты не только символично загораются новыми огнями, но и строят планы на дальнейшую жизнь и следующие этапы сотрудничества.

Пресс-служба АО «Монди СЛПК»