Пакет с «Демографией»

На социальную защиту в 2019 году потратят больше 14 миллиардов

В Госсовете рассмотрели сразу три региональные социальные программы на одних бюджетных слушаниях: «Социальная защита населения», «Содействие занятости», «Оказание содействия добровольному переселению в Республику Коми соотечественников, проживающих за рубежом».

Почти 14,3 миллиарда рублей заложено в бюджете Коми на исполнение социальных обязательств перед жителями региона в следующем году. Как пояснил министр занятости, труда и социальной защиты населения Илья Семяшкин, по сравнению с нынешним годом финансирование программы «Социальная защита населения» увеличивается более чем на два миллиарда рублей. Рост расходов по программе, как прокомментировал журналистам министр, связан в первую очередь с так называемым демографическим пакетом, в который попали и средства федерального бюджета, и те самые 1,3 миллиарда рублей из региональной казны, которые по инициативе руководителя региона по разным направлениям пойдут на поддержку семей с детьми, помощь беременным женщинам.

– Когда мы видели эти запросы общества, мы их просчитали и представили свой план, по которому нужно было финансирование чуть меньше миллиарда рублей. Но с учетом общественного обсуждения оно выросло, мы учли дополнительные моменты, к примеру, увеличение средств на летний отдых, – пояснил министр.

Также Илья Семяшкин прокомментировал планы по вступлению региона в федеральный пилотный проект по преодолению бедности, это должно произойти в следующем году. Для этого в Коми был принят закон «О социальном семейном контракте». Разрабатывался он при помощи Научно-исследовательского финансового института Минфина России.

– В районах мы свой социальный семейный контракт уже ввели, получаем достаточно хорошие результаты. 200 семей уже заключили контракты, прилагают усилия для того, чтобы улучшить финансовое состояние своей семьи, переобучиться, возможно – переехать в другой населенный пункт, – рассказал министр. – И со следующего года мы включены в федеральный пилот по снижению бедности, будем работать уже в рамках государственного социального контракта. И наши граждане, которые трудоустроятся, поменяют свой образ жизни в течение определенного времени, будут получать доплату к заработной плате от России.

В выступлении перед депутатами Илья Семяшкин напомнил, что действие программы «Социальная защита населения» завершается в этом году. Следующая такая программа рассчитана на 2020-2025 годы. В ее состав включены региональные проекты, касающиеся поддержки семей при рождении детей, а также помощи и повышения качества жизни старшего поколения. Цель программы остается прежней – повышение социальной защищенности граждан республики.

Большая часть расходов по программе – предоставление мер социальной поддержки и социальных гарантий. В нынешнем году на это направление было заложено 8,4 миллиарда, из них 6,3 миллиарда – средства республики. В 2020 году на различные выплаты и пособия должно пойти 10,4 миллиарда рублей, 7,7 миллиарда – из регионального бюджета.

– Граждане получают более 80 видов социальных выплат, как федеральных, так и республиканских. Учитывая значимость соцвыплат, все обязательства перед гражданами в республике обеспечиваются в полном объеме. Получателями выплат являются более 260 тысяч человек, – пояснил Илья Семяшкин.

Также госпрограмма включает в себя такое направление, как социальное обслуживание населения, повышение качества и доступности социальных услуг. В 2019-м в пять раз больше, чем в предыдущие годы, – 132,8 миллиона рублей – было потрачено на ремонт, закупку технологического, медицинского и реабилитационного оборудования, мебели, оргтехники для учреждений соцзащиты, приобрели также машину для перевозки детей для социально-реабилитационного центра Сыктывкара. В следующие три года на такие же цели должны направить 248 миллионов рублей, в частности, это позволит решить вопросы приведения учреждений в соответствие с санитарными, противопожарными и антитеррористическими нормами.

Что касается системы социального обслуживания, то в нынешнем году ею охвачено более 30 тысяч жителей Коми. Очереди на социальное обслуживание в республике нет.

Поскольку рост расходов программы в немалой мере обеспечил «демографический пакет», министр остановился на его составляющих подробнее. Он сообщил, что региональный семейный капитал при рождении первенца (предоставляемый всем семьям вне зависимости от их материального положения) станет частью регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», который в свою очередь входит в нацпроект «Демография». Выплата в 150 тысяч рублей, появившаяся с подачи главы региона Сергея Гапликова, будет предоставляться с 2020 года. Министр пошутил, что заранее об этом объявили, чтобы семьи уже сейчас начали подготовку по срокам рождения малыша.

– Нам многие в других регионах по-доброму завидуют, что мы вводим региональный капитал за первого ребенка, – заметил Илья Семяшкин. – Мы не часто упоминаем, что он у нас сроковый, то есть на период действия нацпроекта. В свое время, когда президента России спрашивали, почему федеральный материнский капитал сроковый, он сказал: «Чтобы люди быстрее приняли решение». Вот и мы таким образом говорим нашим жителям, чтобы они не откладывали на долгий срок планы завести ребенка.

В целом меры поддержки по «Демографии» в Коми используются активно. Например, федеральную ежемесячную выплату при рождении (усыновлении) первого ребенка на 1 октября получили 2153 семьи, в два раза перевыполнив план, установленный для региона на федеральном уровне. Другую федеральную выплату – получаемую малоимущими семьями при рождении третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет – выдали 1706 семьям, что тоже в два с лишним раза больше плана.

Что касается регионального семейного капитала при рождении третьего или последующих детей (150 тысяч рублей), то за девять месяцев этого года сертификаты на него получили 1055 семей.

И если в нынешнем году на поддержку семей с детьми в программе было предусмотрено более 950 миллионов рублей, то в 2020-м ожидается 1,7 миллиарда. К 2022 году финансирование должно вырасти до 2,1 миллиарда.

О составляющих нацпроекта «Демография» говорил в своем выступлении и заместитель министра занятости, труда и социальной защиты Коми Александр Хохлов, представлявший госпрограммы «Содействие занятости населения» и «Оказание содействия добровольному переселению в Республику Коми соотечественников, проживающих за рубежом». Речь об этом шла в контексте создания условий для обучения женщин с детьми, а также предпенсионеров, поскольку региональный проект «Старшее поколение» входит в нацпроект «Демография».

Александр Хохлов сообщил, что в 2019 году 432 предпенсионера прошли профессиональное обучение (это 105 процентов от плана), 93 процента из переобучившихся уже нашли работу. Особенно популярны у предпенсионеров программирование, бухгалтерия, парикмахерское искусство, есть среди них и те, кто выбрал профессию флориста, водителя категорий C и D. Ожидается, что в следующие три года обучение пройдут еще 309 предпенсионеров. Что касается трудоустройства мам, то этому должно помочь не только профобучение гражданок, находящихся в отпуске по уходу за ребенком (обучение охватит 829 женщин за три года), но и ликвидация очереди в садики для детей до трех лет.

Он также привел некоторые статистические данные, касающиеся занятости населения. Сейчас в Коми проживает 825 тысяч человек, численность рабочей силы (от 15 лет и старше) 421,8 тысячи, работает 396,3 тысячи. В республике достаточно высок уровень трудоустройства подростков, периодически работает каждый третий, это очень высокий показатель. Численность зарегистрированных безработных на 1 октября в Коми – 5766 человек. Самые проблемные в плане трудоустройства муниципалитеты – Троицко-Печорский район

(3,6 процента безработных), Инта (3,5 процента), Сысольский (3,2 процента) и Ижемский (3 процента) районы. Меньше всего безработных в Усинске (0,4 процента), Ухте (0,5 процента), Сыктывкаре (0,7 процента) и Воркуте (0,9 процента). В целом уровень регистрируемой безработицы в Коми 1,3 процента.

Трудоустройству молодых способствует участие региона в проекте Международной организации труда «Партнерство в сфере занятости молодежи», оказывается содействие в приеме вчерашних студентов на крупные промышленные предприятия, у работодателей есть возможность компенсировать часть затрат на зарплату новым сотрудникам. Последнее весьма хорошо оценили в МОТ, и регион в будущем получит финансовую поддержку по этому направлению.

Те, кто решил переехать в Коми из-за рубежа и трудоустроиться, получают 20 тысяч рублей плюс 10 тысяч на каждого члена семьи, но в скором времени в комплексе будут получать из разных источников (регионального и федерального бюджетов, работодателя) по 300 тысяч рублей. При этом граждане должны иметь высшее образование по востребованным специальностям в медицине, педагогике, сельском хозяйстве. Александр Хохлов сообщил, ожидается, что в том числе благодаря такой помощи за четыре года в Коми переселятся 320 соотечественников, ныне живущих за рубежом.

Депутаты в очередной раз подняли вопрос об обеспечении жильем детей-сирот. Илья Семяшкин пояснил, что средств на эти цели ежегодно выделяется все больше. В этом году жилье должны получить 165 сирот. С 2020 по 2022 год – 900 человек. В следующем году на эти цели направят 420 миллионов рублей.

Но, видимо, этого пока недостаточно для решения проблемы. Сейчас, чтобы закрыть вопрос, нужно порядка 1,8 миллиарда рублей. По данным минобрнауки Коми (а это ведомство вместе с муниципалитетами сейчас и курирует вопросы обеспечения сирот жильем), в настоящее время в столице региона 2117 сирот в очереди на жилье, у 1467 из них уже возникло право на предоставление жилья (то есть из детдомов они уже выпустились), а у 512 из них уже есть соответствующие судебные решения. Самая сложная ситуация в Сыктывкаре – в очереди 611 человек, жилье в этом году получили 53.

Председатель Госсовета Коми Надежда Дорофеева, характеризуя социальные госпрограммы отметила, что их главная задача – помочь людям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации. А для этого нужно совершенствовать исполнение государственных обязательств перед населением, повышать качество и доступность социальных услуг, развивать социально ориентированные НКО. И очень важно, что в следующем году увеличивается финансирование на поддержку семей с детьми. Это, несомненно, должно поднять качество жизни и демографические показатели.

Анна ПОТЕХИНА

Фото gsrk.ru, kolanews.ru