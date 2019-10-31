Лучшая память – продолжение дела

Благотворительный фонд, созданный основателем компании «Лузалес» Николаем Семенюком и теперь носящий его имя, на днях закончил сбор заявок на помощь в реализации различных культурных, спортивных, издательских проектов. Также в ближайшие дни будет определено, какие проекты будут реализованы в муниципалитетах в рамках социального партнерства с предприятием.

28 октября основателю одной из крупнейших в Коми лесопромышленных компаний, скончавшемуся в 2018 году, исполнилось бы 59 лет. В этот день его родные и близкие, коллеги вспоминали его, посетили его могилу на Краснозатонском кладбище. В июне, в годовщину смерти Николая Семенюка, там установили памятник с фразой, которую многие часто слышали от основателя «Лузалеса»: «Идите, работайте».

– Но лучшая память о человеке – это продолжение его дела, – говорит сын Николая Семенюка, коммерческий директор предприятия Руслан Семенюк. – Для нас очень важно поддержать то, что он начал. Мы не только смогли сохранить предприятие, но и продолжили ту линию, стратегию развития, которая была намечена отцом. Мы двигаемся вперед, закончили начатую им реализацию второго инвестпроекта. Работаем над третьим проектом, который позволит создать в 2020 году 830 новых рабочих мест.

В отношении работников тоже были выполнены обязательства по повышению заработной платы на 10 процентов, взятые руководством компании еще в июле 2019 года, – в эти дни сотрудникам впервые была выплачена квартальная премия.

Также дело Николая Семенюка продолжает благотворительный фонд его имени. Как и раньше, идет, увеличиваясь при этом, социальная поддержка районов, на территории которых работает «Лузалес». Недавно закончился прием заявок на получение грантов от фонда и на помощь в реализации различных проектов муниципалитетов. Списки тех, кто получит поддержку в 2020 году, будут обнародованы после 10 ноября, после заседания совета директоров, сейчас идет рассмотрение и обработка заявок.

От компании «Лузалес» помощь будет оказана проектам, реализуемым муниципальными администрациями, сельскими поселениями. Например, средства пойдут на капитальные ремонты различных бюджетных организаций – школ, детских садов, домов культуры, библиотек. На предприятии сообщили, что заявок поступило очень много, и они самые разнообразные – от просьбы помочь с ремонтом колодца в селе, на что требуется примерно 10 тысяч рублей, до многомиллионных проектов ремонта крупных спортивных объектов.

В 2020 году также будут заключаться дополнительные соглашения о социальном парт-нерстве с сельскими поселениями в Сыктывдинском и Удорском районах, в перспективе такая работа будет проведена в Койгородском и Княжпогостском районах.

А через благотворительный фонд имени Николая Семенюка будут поддержаны спортивные проекты, творческие коллективы, проведение различных культурных мероприятий в сельских поселениях, издание книг, проекты землячеств и национальных культурных автономий. По традиции фонд оказывает помощь и женскому баскетбольному клубу «Ника», у которого как раз начался новый спортивный сезон с участием в чемпионате России. Как рассказали в компании «Лузалес», 23-24 ноября впервые на территории Коми ожидается проведение соревнований Европейской женской баскетбольной лиги, и поддержка лесопромышленников для наших спортсменок будет как нельзя кстати.

Через благотворительный фонд компания намерена поддерживать спортивный клуб семьи Рочевых, в первую очередь это касается помощи юным дарованиям из районов, на территории которых работает «Лузалес», в частности Прилузского и Удорского.

Анна ПОТЕХИНА

Фото ООО «Лузалес»