Этнографический диктант пройдет на 90 площадках

Большой этнографический диктант состоится 1 ноября в 11 часов по местному времени во всех субъектах России и за рубежом. Впервые в Коми участие в этнографическом диктанте примут студенты из Египта, Ирака и Киргизии. Об этом журналисты узнали на прошедшей 29 октября пресс-конференции, посвященной подготовке к мероприятию. Встреча с организаторами акции в республике прошла в Доме дружбы народов Коми. Здесь же 1 ноября будет открыта основная площадка для диктанта.

– Цель диктанта – это укрепление гражданского общества, а также мира и согласия в нашей многонациональной стране, – отметил заместитель министра национальной политики Коми Вячеслав Попов. – Большой этнографический диктант охватит все регионы от Камчатки до Калининграда. Мероприятие также способствует привлечению внимания к культуре, истории и этнографии со стороны участников.

Региональный координатор акции Ольга Степанова уточнила, что этнодиктант будут писать во всех городах и районах Коми. Уже зарегистрировано девяносто площадок.

– С каждым годом участников диктанта становится больше, – отметила Ольга Степанова. – В первый год проведения диктант писали на восьми площадках, затем на 27, в прошлом году было уже 62 площадки, на которых этнодиктант писали полторы тысячи жителей республики. Акция пройдет также в представительствах республики в Москве и Санкт-Петербурге.

Как рассказала Ольга Степанова, задания диктанта состоят из тридцати вопросов. Из них десять на региональную тематику. Участникам выдадут одинаковые по уровню сложности тестовые задания. Время для написания диктанта – 45 минут. Общая сумма баллов, которые можно набрать за выполнение всех заданий, – сто. В прошлые годы жители Коми показали средний результат – примерно 56 баллов. Но с каждым годом уровень наших этнознаний растет.

Коми поэт Галина Бутырева призналась, что впервые будет участвовать в Большом этнографическом диктанте.

– На днях я прошла проверочный тест и набрала семь баллов из десяти, – рассказала она. – Считаю диктант полезной и нужной акцией. Не надо бояться ошибок.

Студент Сыктывкарского гос-университета имени Питирима Сорокина египтянин Фарид Абануб Вагди также впервые будет писать этнодиктант. Он приехал в Коми больше года назад, учится на медика, уже был на «Лямпиаде» в Большелуге и пообщался с коми людьми. Египтянин уверен, что коми язык имеет свой алфавит и похож на финский.

Участие в акции является добровольным и бесплатным. Для тех, кто не сможет проверить свои знания на региональных площадках, будет организовано онлайн-тестирование на официальном сайте Большого этнографического диктанта с 1 по 4 ноября.

Международная просветительская акция позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, окажет содействие национально-культурному развитию народов страны, дальнейшему укреплению общероссийской гражданской идентичности, межэтнического мира и согласия.

Артур АРТЕЕВ

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